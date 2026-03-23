【松のや】「ムートート定食」3月25日より発売 / スイートチリソースで食べるタイ風豚バラ唐揚げ

とんかつチェーン「松のや」は、3月25日午後3時より「ムートート定食」を発売する。ムートートは、豚バラ肉を醤油ベースの特製揉みダレに漬け込み、パリッとジューシーに揚げたタイ風豚バラ唐揚げで、昨年の登場時にも好評を博した人気メニューだ。

「ムートート」は、カリカリ食感の豚バラ肉に加え、水飴と蜂蜜の甘味を青唐辛子が爽やかに引き締めるスイートチリソースによる味変も楽しめるのが特徴。特製ソースを合わせることで本場風の味わいを楽しめる。ロースかつや本格唐揚げとの盛合せ定食も用意する。さらに、生玉子と素揚げにんにくを添え、にんにく醤油ダレをかけた「ムートート丼」も同時発売する。

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〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆ムートート定食 990円

◆ロースかつ&ムートート定食 990円

◆唐揚げ&ムートート定食 990円

◆ムートート丼 890円

(松屋・松のや併設店での取り扱いなし)

◆単品ムートート 600円

◆単品スイートチリソース 150円

※店内･持ち帰りの税込価格は同一。持ち帰りのみそ汁は別途料金。

※はちみつを使用。1歳未満の乳児には与えないこと。

〈販売店舗〉一部店舗を除く全国の松のや

※沖縄店舗では販売しない。販売の有無は店舗へ要確認。