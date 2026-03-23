下ネタを振られたときの「かわいいリアクション」９パターン
飲み会などで楽しくなると、女性にも下ネタを振る男性がいます。「せっかくの飲み会だから空気を壊したくない」と思いつつ、困ってしまう女性も多いのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「下ネタを振られたときの『かわいいリアクション』」をご紹介します。
【１】「まだ時間が早いですよ」とたしなめる
「時計とか見る小芝居も入れるとグッド！」（２０代女性）など、ちょっとわざとらしい演技込みで「かわす」ケースです。「まだはやーい」と酔った口調で言えば、かわいいと感じる男性もいるようです。鋭い口調にしなければ、気まずい雰囲気にならずにすむでしょう。
【２】「じゃあ○○くんは？」とオウム返しにする
「上目遣いでうかがうように言えば完ぺき！」（２０代女性）など、かわいい素振りで質問し返してしまう作戦です。「あなたのことが知りたい」という興味津々な態度であれば、自分に興味を持ってくれたと感じ、喜ぶ男性もいるかもしれません。
【３】「エッチな話好きだよねー」と感心したように言う
「ちょっと上から目線がポイント（笑）」（２０代女性）などの意見もあり、少し呆れたような態度をとることで、相手の羞恥心をあおることができそうです。「若いねー」などと言って笑うと、さらに恥ずかしい気持ちにさせられるかもしれません。
【４】「もう一回言って」と聞こえなかったふりをする
「最初から言うのも馬鹿らしいし、諦めるんじゃないかな」（２０代女性）など、相手の聞く気をなくさせる作戦です。そもそも下ネタを真剣に語り合いたい人は珍しいので、通常は場の空気を盛り上げるための演出であると考えられます。「話を聞いていない」という態度を貫けば、相手のテンションも自然と下がるでしょう。
【５】「わかんなーい」とかわいこぶってウケを狙う
「笑いに変えればすべてチャラ」（３０代女性）など、わざとウブな演技をして笑いをとるケースです。普段のキャラと違うだけで、まわりが笑ってくれる可能性は高いので、気安く下ネタなどを振られがちな女性こそ、ウケ狙いで回避してはいかがでしょうか。
【６】「バトンタッチ！」と仲のいい男友達に話を振る
「誰かが答えればいいんだから、男子に答えさせちゃえ！」（２０代女性）という理論で他人に振るケースです。「うーん、○○くんお願い！」などと言えば、頼られたような気がして、話を振られた男性も悪い気はしないのではないでしょうか。
【７】「ヤダー」と照れて顔を赤らめる
「清純キャラの女子なら、照れれば誰かが助けてくれる」（２０代女性）など、キャラ限定ではありますが、恥ずかしそうにするのもひとつの手かもしれません。ただし、「やめてやめて！！」など過剰反応すると、面白がって食い下がる男性もいるので、加減は必要でしょう。
【８】「最低！！」と笑顔で注意する
「とりあえず軽く怒っとけ（笑）」（２０代女性）と言う女性もいます。少し機嫌悪そうに注意することで、大抵の男性は引いてくれそうです。もちろん、本気で怒ってしまうと場の空気を悪くしてしまうので、笑顔は忘れないようにしましょう。
【９】「何ですか？」と意味がわからないふりをする
「ここは天然のふりをするべし！」（２０代女性）とアドバイスする女性もいます。本当に意味がわからない場合もありえる若い女性にとっては、特に使いやすいテクニックかもしれません。キョトンとした表情を作ると、なお良いでしょう。
ほかにも「下ネタはこのリアクションでうまくかわせる！」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】「まだ時間が早いですよ」とたしなめる
「時計とか見る小芝居も入れるとグッド！」（２０代女性）など、ちょっとわざとらしい演技込みで「かわす」ケースです。「まだはやーい」と酔った口調で言えば、かわいいと感じる男性もいるようです。鋭い口調にしなければ、気まずい雰囲気にならずにすむでしょう。
「上目遣いでうかがうように言えば完ぺき！」（２０代女性）など、かわいい素振りで質問し返してしまう作戦です。「あなたのことが知りたい」という興味津々な態度であれば、自分に興味を持ってくれたと感じ、喜ぶ男性もいるかもしれません。
【３】「エッチな話好きだよねー」と感心したように言う
「ちょっと上から目線がポイント（笑）」（２０代女性）などの意見もあり、少し呆れたような態度をとることで、相手の羞恥心をあおることができそうです。「若いねー」などと言って笑うと、さらに恥ずかしい気持ちにさせられるかもしれません。
【４】「もう一回言って」と聞こえなかったふりをする
「最初から言うのも馬鹿らしいし、諦めるんじゃないかな」（２０代女性）など、相手の聞く気をなくさせる作戦です。そもそも下ネタを真剣に語り合いたい人は珍しいので、通常は場の空気を盛り上げるための演出であると考えられます。「話を聞いていない」という態度を貫けば、相手のテンションも自然と下がるでしょう。
【５】「わかんなーい」とかわいこぶってウケを狙う
「笑いに変えればすべてチャラ」（３０代女性）など、わざとウブな演技をして笑いをとるケースです。普段のキャラと違うだけで、まわりが笑ってくれる可能性は高いので、気安く下ネタなどを振られがちな女性こそ、ウケ狙いで回避してはいかがでしょうか。
【６】「バトンタッチ！」と仲のいい男友達に話を振る
「誰かが答えればいいんだから、男子に答えさせちゃえ！」（２０代女性）という理論で他人に振るケースです。「うーん、○○くんお願い！」などと言えば、頼られたような気がして、話を振られた男性も悪い気はしないのではないでしょうか。
【７】「ヤダー」と照れて顔を赤らめる
「清純キャラの女子なら、照れれば誰かが助けてくれる」（２０代女性）など、キャラ限定ではありますが、恥ずかしそうにするのもひとつの手かもしれません。ただし、「やめてやめて！！」など過剰反応すると、面白がって食い下がる男性もいるので、加減は必要でしょう。
【８】「最低！！」と笑顔で注意する
「とりあえず軽く怒っとけ（笑）」（２０代女性）と言う女性もいます。少し機嫌悪そうに注意することで、大抵の男性は引いてくれそうです。もちろん、本気で怒ってしまうと場の空気を悪くしてしまうので、笑顔は忘れないようにしましょう。
【９】「何ですか？」と意味がわからないふりをする
「ここは天然のふりをするべし！」（２０代女性）とアドバイスする女性もいます。本当に意味がわからない場合もありえる若い女性にとっては、特に使いやすいテクニックかもしれません。キョトンとした表情を作ると、なお良いでしょう。
ほかにも「下ネタはこのリアクションでうまくかわせる！」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）