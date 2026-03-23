◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

一昨年の有馬記念７着以来の中山・芝２５００メートルとなるローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）だが、前走の香港カップ（５着）から、この中間の調整過程が“線”になっているように感じる。２年前の暮れのグランプリは、スタートからかなりの距離を力み通しで走り、消耗が激しかった。それでも勝ったレガレイラからは０秒５差。勝利への課題は「折り合い」と明確になった。

前走の香港カップでは最後方まで位置を下げ、折り合いに重きを置いた。結果は５着に終わったが、４コーナーを回ってくる脚にはすごみがあり、あわやのシーン。復活へ一筋の光が見えたといえる。

美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは３頭併せの最内からラストだけ気合をつけられた。ゴール後もステッキを入れられており、実戦へ行って何とかラストの末脚をしっかり頑張らせたい、という意図が伝わってくるもの。田中博調教師も「操縦性の向上と、落ち着いた走りができて、なおかつしっかりと走れるという事に取り組んできました。今のところとても順調に来ていると思っています」と手応えをにじませる。重賞２勝、国内外でＧ１・２着２回の実績馬に復活があるならば、ここだと思っている。（石行 佑介）