◇オープン戦 ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日 カリフォルニア州アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で走者一掃の適時二塁打を放った。

第3打席はエンゼルス投手陣の乱調で3回にこのイニング2度目の打席を迎えた。2死満塁で相手3番手・サウザードのシンカーを振り抜くと、速度117.1マイル（約188.4キロ）の爆速打球が右中間を破り、走者一掃の適時二塁打となった。

初回の第1打席は相手先発・クラセンに対し、1ボール1ストライクからの3球目、少し浮いたチェンジアップを狙ったが打ち損じで中飛。顔を横に向けて悔しさをにじませた。

3回1死二塁の第2打席はクラセンの球を冷静に見極め四球を選んで出塁。その後、1死満塁からフリーマンが押し出し四球を選び、三塁走者の大谷が生還した。

クラセンがこの回、先頭のT・ヘルナンデスにソロを浴びると制球を乱し、パヘス、大谷、タッカーに四球を出して1死満塁のピンチを背負い、ベッツにも押し出し四球を与えたところで降板。ただ、後を継いだナテラもフリーマン、マンシーに押し出し四球を与えるなど、流れを止められずノックアウト。3番手・サウザードもフリーランドを四球で歩かせるなど、エンゼルス投手陣は3回の1イニングだけで7四球と大乱調。大谷の適時二塁打なども合わせ、ドジャース打線が一挙10点を奪った。

大谷はWBCに侍ジャパンとして出場していたため、今春オープン戦はここまで打者としての出場は2試合のみで、6打数1安打。

この日は試合前にブルペンで投球練習を行い36球を投げ込んだ。トラウトら元同僚と談笑するシーンも見られた。

24日（同25日）のエンゼルスとのオープン戦で開幕前最終登板に臨む予定で、ロバーツ監督は3月31日（同4月1日）の開幕5戦目、ガーディアンズ戦での先発を明言している。