INI・西洸人、マンドーになりたい「憧れです」 愛がさく裂「家でもヘルメットをかぶっているぐらい」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人とお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が23日、東京・池袋PARCOで行われた「『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念《MANDO MONDAYS》ポップアップイベント」に登場した。
【写真】グッズTシャツを着こなした西洸人
昨年日本で開催された『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025』にも参戦するほどの『スター・ウォーズ』ファンであり、約7500ピースのLEGOで組み立てる巨大なミレニアムファルコンを所有するなどグッズの収集家でもある西は、グッズTシャツを着こなし、劇場版予告編を見て、期待していることを熱弁した。
そんな中、魅力的なキャラクターを問われた西は「なるとしたら、僕はマンドーです。家でもヘルメットをかぶっているぐらいなんです」と愛たっぷりに回答。「最初は近づきがたいオーラが出ていますが、愛情深くて男らしさを感じて、純粋に生き方が憧れですね」と目を輝かせた。
一方、塚地グローグーが好きだといい、「今後の成長が気になるところです。食べているシーンにも共感します。かわいげがあるかな」と、思いを語った。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日に日米同時公開される。期間限定ストア『STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC』は、きょう23日から8月16日まで池袋 PARCOで開催され、マンダロリアン＆グローグーのグッズを購入できる。
【写真】グッズTシャツを着こなした西洸人
昨年日本で開催された『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025』にも参戦するほどの『スター・ウォーズ』ファンであり、約7500ピースのLEGOで組み立てる巨大なミレニアムファルコンを所有するなどグッズの収集家でもある西は、グッズTシャツを着こなし、劇場版予告編を見て、期待していることを熱弁した。
一方、塚地グローグーが好きだといい、「今後の成長が気になるところです。食べているシーンにも共感します。かわいげがあるかな」と、思いを語った。
『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日に日米同時公開される。期間限定ストア『STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC』は、きょう23日から8月16日まで池袋 PARCOで開催され、マンダロリアン＆グローグーのグッズを購入できる。