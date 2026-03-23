連休の中日となった21日は、春の日差しが降り注ぐ絶好の行楽日和となり、三重県内の行楽地も多くの人でにぎわいました。

このうち鳥羽市の鳥羽水族館では、開館前から長蛇の列ができるにぎわいとなり、国内で唯一飼育されているラッコのコーナーにも多くの人が列をなしていました。

また、館内では食卓にものぼる身近な生き物で、墨を吐くことや足に吸盤があるなど共通する特徴を持つイカとタコについて知ってもらおうという企画展が開かれています。

会場には、世界最大種のタコ「ミズダコ」や、食卓でもなじみ深いコウイカなど約10種類が展示されていて、その動きや形、大きさを間近に観察できます。

また、擬態能力や足の働きなど、それぞれの能力が対決形式で紹介されているほか、イカとタコの内臓の位置がわかるパズルなどもあり、訪れた親子連れらが楽しみながらその生態を学んでいました。

来場者は「子どもが1年くらい前から鳥羽水族館に行きたいと言っていて、三連休を利用して福井から来ました」「こんなに近くで見ることがないので面白い。大人も楽しめます」と話していました。

鳥羽水族館企画広報室の岡粼孝哉さんは「身近な存在であるにもかかわらずあまり知られていないイカとタコをもっと知ってもらえたら」と話していました。

この企画展は5月10日まで開かれています。