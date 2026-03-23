紀ノ国屋「春のハッピーボックス」が登場！ 人気のバッグと食品を詰めたオンライン限定セット
「紀ノ国屋」は、人気のバッグとおいしいものをぎゅっと詰め込んだ春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を、公式オンラインストア限定で販売している。
【写真】選べる2色！ バッグがたくさん入った「お楽しみバッグセット」も
■全4セットを用意
今回発売された「春のハッピーボックス」は、バッグを中心に詰め合わせた「お楽しみバッグセット」、バッグと人気食品をまとめた「バッグ＆食品セット」、高級なお酒を贅沢に詰め合わせた「山崎＆ドン・ペリニョンセット」の全4セット。
「お楽しみバッグセット」は、まとまる保冷バッグやニューポケッタブルバッグ、カラーエコロジーバッグといった、さまざまなシーンで活躍するアイテムとフルーツグミが入ったお得なセットで、落ち着いた雰囲気のブルー系と華やかなピンク系から選べる。
また、毎日の食卓を彩る「バッグ＆食品セット」が登場。ハッピーバッグとシャイニーバイカラーのバッグに、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど「紀ノ国屋」の人気食品を詰め合わせており、自分へのご褒美やプレゼントにぴったりなセットだ。
さらに、まとまる保冷バッグに、ドン・ペリニョンとシングルモルトウイスキー山崎、お酒によく合うおつまみがたくさん入った「山崎＆ドン・ペリニョンセット」も用意。春のちょっと特別なひとときに、こだわりの一杯が楽しめる内容となっている。
【写真】選べる2色！ バッグがたくさん入った「お楽しみバッグセット」も
■全4セットを用意
今回発売された「春のハッピーボックス」は、バッグを中心に詰め合わせた「お楽しみバッグセット」、バッグと人気食品をまとめた「バッグ＆食品セット」、高級なお酒を贅沢に詰め合わせた「山崎＆ドン・ペリニョンセット」の全4セット。
また、毎日の食卓を彩る「バッグ＆食品セット」が登場。ハッピーバッグとシャイニーバイカラーのバッグに、パンケーキミックスやいちごバター、コーンドレッシングなど「紀ノ国屋」の人気食品を詰め合わせており、自分へのご褒美やプレゼントにぴったりなセットだ。
さらに、まとまる保冷バッグに、ドン・ペリニョンとシングルモルトウイスキー山崎、お酒によく合うおつまみがたくさん入った「山崎＆ドン・ペリニョンセット」も用意。春のちょっと特別なひとときに、こだわりの一杯が楽しめる内容となっている。