巨大ロボットはなぜゆっくり倒れるのか？ 人、ガンダム、サイコガンダム、ダイターン3でシミュレーションしてみた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【公園・力学・VR】スケール則。巨大ロボットはなぜゆっくり倒れるのか？』というむにむにさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

公園で物理の実験シリーズ。 巨大ロボットは、なぜゆっくり倒れるように見えるのか？ 重力とスケール則に基づいて、自由落下と比較しながら、ロボットの倒れる時間とその仕組みをシミュレーションで検証。 今回はVR対応。実寸大のロボットが目の前で倒れる。

様々な物体の運動を物理法則に基づきシミュレーションしてきた投稿者のむにむにさん。

今回は、ロボットの倒れる時間を調べます。画面左から人（1.7m）、ガンダム（18m）、サイコガンダム（40m）、ダイターン3（120m）です。

ダイターン3、飛び抜けて大きいですね。

つま先を立て、かかとを中心に倒すこととします。

人はすぐ倒れますが……

ロボットは時間がかかりました。人1.2秒、ガンダム3.8秒、サイコガンダム5.6秒で、ダイターン3は9.8秒です。

自由落下では「高さがn倍なら、かかる時間は√n倍になる」とむにむにさん。倒れるときも、高さがn倍なら、やはりかかる時間は√n倍になるそうです。大きな木がゆっくり倒れているように見えるのも、同じような理由でしょうか。

ただし自由落下と違って、倒れるときの加速度は角度によって少しずつ変わるとのこと。

それでも同じ角度の瞬間は、重心の加速度（接線方向）は大きさに関係なく同じになります。そのため、「大きさがn倍なら、倒れるのに√n倍時間がかかる」ということになるそうです。

今回のシミュレーションはcluster上で行われているので、VRゴーグルで見られるとむにむにさん。VRで見るとロボットの巨大さを改めて感じます。

そうしてむにむにさんが移動したのはダイターン3の倒れる地点。

遠くからはゆっくりに感じた倒れる速度は、近くで見ると思ったよりも速いです。

迫りくるダイターン3の質量に、コメント欄では「こっちくんな！」「こわいこわいこわ」「あああああ」と悲鳴が上がるのでした。

大きさの異なるものが倒れる際の時間の違いや、大迫力のロボットが倒れる様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。

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