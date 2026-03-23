元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が23日までにインスタグラムを更新。「息子が救急車呼ぶ事故」があったことなど近況を報告した。

森咲は「なんでもない毎日がいちばん幸せだなって最近ほんとに思う」と切り出し、「元気でいてくれるだけでありがたい…」としみじみ。続けて「ここ最近は、息子が救急車呼ぶ事故があったり、2人とも胃腸風邪っぽくてぐずぐずだったり、環境変わって夜泣きが続いたりでバタバタすぎて」と育児に奮闘する様子をつづった。

それでも「絶対ちゃんと寝れてないはずなのに、朝6時前に起きてご飯と離乳食しっかり食べてくれて で、まさかの2人同時に朝寝 奇跡すぎて思わず写真撮っちゃいました」と、幼い子どもたちとベッドで“川の字”になった写真をアップ。「こういう時間、ほんと貴重すぎる… 起こさないようにそーっと家事して、最後は2人の間に潜り込むのがいちばんの幸せ時間でした」とつづった。

森咲は24年元日に、当時プロ野球西武に所属する平沼翔太外野手（現オリックス）との結婚および第1子妊娠を発表。25年8月に第2子となる長女が誕生したことを報告した。