ソフトボール日本代表の元監督でもある宇津木妙子さん（72）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。野球観戦した様子を投稿した。

宇津木妙子さんは、21日のオープン戦、巨人―楽天戦を「東京ドームに観戦に行って来ました」と報告。「プロ野球、開幕間近、オープン戦も最終調整の中、選手たちを試しての戦い、チームの戦略等、各球団がシーズンを前に最終のチームづくり！今シーズンも盛り上がげて欲しいです」とつづり、球春到来を歓迎した。

さらに「尚、本日は女優の南野陽子さんと観戦しながら楽しい時間を過ごしました」と投稿。「試合前には、阿部監督、坂本勇人選手の激励をしました」と2人で巨人を激励に訪れた様子も紹介した。

宇津木さんは、巨人の坂本勇人内野手に長年助言を送るなど気に掛けてきた選手の1人だ。そんな坂本が21日には本塁打を放つなど、宇津木さんの前で元気な姿をアピールした。

この投稿には「坂本選手のホームラン 見れて良かったですね」「宇津木さんが観戦している日にホームラン」「宇津木さんの激励がホームランに繋がったと思ってます」「宇津木さんの前でHR打っちゃう坂本すごーーい」などのコメントが続々。

また「宇津木さんが観戦していたのは気づきましたがナンノも一緒だったとは」「南野陽子さんも坂本内野手と同じ伊丹出身ですね」など、南野陽子に関する反応も多かった。