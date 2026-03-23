フォークシンガー松山千春（70）が22日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。昨年12月に78歳で死去した日本ゴルフ界のレジェンドで、「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎将司さんを改めて追悼した。

松山は3月16日に行われたジャンボ尾崎さんの「お別れの会」に出席。東京都内のホテルで執り行われ、多くのゴルフ関係者や著名人ら1000人が参列した。祭壇はゴルフ場と富士山をイメージした花で彩られ、右手を突き上げて笑顔を見せる選手時代の晩年の写真が飾られた。

松山はジャンボ尾崎さんと親交が深い。「本当にジャンボとは仲よくさ。飯も食ったり。いろいろ遊んだり。ゴルフも当然やって。ジャンボと俺が組んで。また相手のチームと組むんだけど」と前置きした上で「ジャンボの野郎さ、あいつお前な、試合では見せたこともない、ダフったりよ。俺と組んでんだぞ？ バンカーからトップしたり。お前、何考えてるんだよと。俺と組んでるんだぞ？ 頼むぞ、お前！」と当時の状況を説明。

「つったらね、『いや、これ練習なんだ。そら試合では失敗したくないから。失敗したらどうなるんだろうと。ちゃんと事前に知っておきたいんだ』と。何が事前に知っておきたいんだこの、ダフっといて、このバカ！ みたいなね。そういう楽しい思い出がいっぱいありましたよ」と懐かしそうに語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。