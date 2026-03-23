思春期の男の子のニキビと汗の悩みを解決！ニキビができる原因と対策【12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育】

思春期の男の子のニキビと汗の悩みを解決！

ニキビができる原因と対策

ニキビ、汗が気になる

ニキビは、中学生あたりの時期に、性ホルモンの影響でできやすくなります。ホルモンの分泌が増えると皮脂（あぶら）の分泌も盛んになり、毛穴がつまりやすくなります。するとアクネ菌などが増えて炎症し、ニキビと呼ばれる状態になります。

皮脂の分泌は男の子のほうが多いので、どんなに清潔にしていてもニキビに悩むことが多いものです。ブツブツとできるので、気になり指などでつぶしてしまうと、さらに炎症を起こしてひどくなったり、あとが残ってしまうことがあります。清潔に保つことを心がけると効果的です。

また、汗のツンとするにおいも気になるところ。汗には体温を調節する大事な役割があります。アポクリン腺という汗をかく器官が発達することで、においが変化するのです。においが気になるときには、まずは、清潔にすることからはじめましょう。気になるときはにおいをおさえるスプレーやシートなどの制汗剤を使ってみましょう。

ニキビができる原因

ニキビ対策

肌のあぶらの分泌が増えたため あぶらが毛穴につまりやすくなるため アクネ菌などの細菌が増えたため 生活リズムの乱れ、ストレス、乾燥や刺激など

ONE POINT

洗顔料でやさしく洗い、清潔にする 皮脂がつきやすい枕カバーはこまめに交換する 肌荒れに効果的なビタミンを含む野菜や果物をとる

ニキビも汗も、対策として清潔にすることが大切 バランスのよい食事、睡眠を心がけて、生活リズムを整える 誰にでも体臭はあるものなので、汗のにおいは気にしすぎないで 気になる場合は、皮ふ科などの専門医に相談しよう

【出典】『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』著： 高橋幸子