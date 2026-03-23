今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月23日（月）〜3月29日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月23日（月）〜3月29日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、子どもの頃のような無邪気さや、忘れかけていた感覚が戻ってくるようです。ロマンチックな出来事で心が踊る出来事もあるので、それを日記に書いておくと良いでしょう。恋愛面は、慌ただしい日々のなかにもトキメキを感じる出来事が起こりそうです。今まで友達として接していた相手を意識するなど、新たな恋に気づくかも。
★ワンポイントアドバイス★
ストレスが溜まっているなと思ったら、“やるべきこと”よりも“やりたいこと”を優先してみるようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、子どもの頃のような無邪気さや、忘れかけていた感覚が戻ってくるようです。ロマンチックな出来事で心が踊る出来事もあるので、それを日記に書いておくと良いでしょう。恋愛面は、慌ただしい日々のなかにもトキメキを感じる出来事が起こりそうです。今まで友達として接していた相手を意識するなど、新たな恋に気づくかも。
ストレスが溜まっているなと思ったら、“やるべきこと”よりも“やりたいこと”を優先してみるようにしましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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