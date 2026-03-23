通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間１０％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.62 9.52 9.20 9.56
1MO 10.10 8.25 8.87 8.56
3MO 9.95 7.68 8.89 8.33
6MO 9.83 7.46 8.90 8.33
9MO 9.80 7.43 8.97 8.37
1YR 9.68 7.40 8.97 8.35
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.78 13.48 9.36
1MO 9.32 11.78 8.65
3MO 9.53 11.13 8.40
6MO 9.63 10.85 8.34
9MO 9.71 10.77 8.38
1YR 9.67 10.63 8.34
東京時間10:12現在 参考値
イラン情勢をめぐる不透明感から、短期ボラは高め推移7
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:12現在 参考値
イラン情勢をめぐる不透明感から、短期ボラは高め推移7