　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.62　9.52　9.20　9.56
1MO　10.10　8.25　8.87　8.56
3MO　9.95　7.68　8.89　8.33
6MO　9.83　7.46　8.90　8.33
9MO　9.80　7.43　8.97　8.37
1YR　9.68　7.40　8.97　8.35

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.78　13.48　9.36
1MO　9.32　11.78　8.65
3MO　9.53　11.13　8.40
6MO　9.63　10.85　8.34
9MO　9.71　10.77　8.38
1YR　9.67　10.63　8.34
東京時間10:12現在　参考値

イラン情勢をめぐる不透明感から、短期ボラは高め推移7