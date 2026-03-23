◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北５−１帝京長岡（２３日・甲子園）

３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）が初出場の帝京長岡に競り勝って、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会となる春１勝をもぎ取った。

東北は初回２死満塁から２者連続で押し出し四球。２点を先制すると、２回には犠飛で３点目。なお２死二塁では進藤翔愛（３年）の右前打で４点目を奪った。

投げては先発した左腕の金沢龍希（３年）が２回に１点を返されたが、５回１失点。打線は７回に１点を加え逃げ切った。

帝京長岡を率いる芝草宇宙監督は、因縁の相手だった。１９８７年夏の甲子園２回戦では、帝京のエースだった芝草宇宙にノーヒットノーランを達成された。ＯＢから雪辱を期待された中で、打線７回までに６安打を放つなど躍動。

一塁側アルプス席には、テレビＣＭでおなじみの「夢グループ」の石田重廣社長（６７）の姿もあった。同氏は昨夏から東北高で理事を務めている。同氏は「昨年は（東北大会で）負けも経験したけど、負けた時の悔しさも理解して、全員が強くなった」などと話していた。