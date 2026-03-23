【写真】小池ボイスしか浮かんでこないが…刑事コロンボ、バラエティ番組で「ゴロンボ」になった歌手も

実力派俳優だからこその「コロンボ」

数多くの作品に出演した米国の名優、ピーター・フォーク。なかでも知名度抜群の作品といえば、1968年から続編を含む全69話に主演したテレビドラマ「刑事コロンボ」である。野暮ったい風貌ながら高い捜査能力を持つ刑事が、社会的地位の高い知能犯たちの完全犯罪を打ち砕くという基本構成は、世界中で人気を博した。

日本では1972年からNHKや民放で放送され、「ウチのカミさんがね……」のセリフは今でも代名詞的存在だ。吹き替えを担当した俳優・小池朝雄さんの功績だが、実のところ小池さんはシリーズ続編（「新・刑事コロンボ」）に出演していない。1985年3月23日に小池さんが54歳で死去したことを受けて、石田太郎さん（2013年9月21日没）がコロンボ役を引き継いだ。また、銀河万丈さん版のコロンボも存在する。

小池朝雄さん

コロンボを演じた当時、小池さんはすでに有名俳優だった。死去までに大河ドラマや刑事ドラマ、時代劇、やくざ映画など多様な役柄を演じ、アニメ「あしたのジョー」ではエンディングテーマ「ジョーの子守歌」で美声を響かせている。演技力と経験値を培った実力派だったからこそ、今も忘れ得ぬコロンボを生み出すことができたのだ。命日にあたり、小池さんの素顔と生涯を振り返る。

（以下「週刊新潮」1985年4月4日号「墓碑銘」を再編集しました）

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原作通りではないコロンボ

ヨレヨレのコート姿と、「ウチのカミさんがね……」のセリフ――とくれば、ご存じ「刑事コロンボ」。繰り返し放送されている人気番組だが、声の吹き替えがこれほど主人公のキャラクターに影響を与えた例も珍しい。

「刑事コロンボ」のイメージは、主演のピーター・フォークより、むしろ、アテレコをした小池朝雄さん（54）の独特のセリフ回しに負うところが多いとさえ言えるかもしれない。小池さんもこう語っていた。

「アテレコは自分で演技ができないから苦労する。コロンボの時は言い方も工夫し、余分なセリフを言ったり省いたり。原作通りじゃないんです」

文字通り、「小池朝雄の刑事コロンボ」だったわけだ――。

不思議な人徳があった

小池さんは昭和25（1950）年、都立青山高校卒業とともに、文学座の演劇研究所に入っている。翌年、「崑崙山（こんろんざん）の人々」(飯沢匡・作)で初舞台を踏む。

「手とり足とりして教えた思い出がいつまでもつきまとっていますよ」

と語る飯沢さんによれば、

「ニコニコして人なつこい人でした。私は貸衣装がいやなので、当時、日本ではほとんど見かけないエルメスなんかの服をフランスから買ってきて、役者に貸すんです。すると彼は、『これ、いただきね。先生より僕の方がずっと似合う』と笑いながら言って、絶対に返さない。それでいて誰にも憎まれない、不思議な人徳がありました」

昭和38（1963）年、他の劇団員らと共に文学座を退団し、現代演劇協会「劇団雲」の創立に参加。さらに「劇団雲」の分裂を経て、「劇団昴」に参加した。なお、小池さんの死後にコロンボ役などを引き継いだ石田太郎さんは、この両劇団での後輩にあたる。

トレードマークは大きな目玉と低音

演出家の福田陽一郎さんが、

「文学座の楽屋に行った時、小池さんが鏡の前であの目玉を動かして、あらん限りの表情を研究していたのが印象に残ってます。何しろすごい目玉だった」

と語るように、“快優”もしくは“怪優”とも呼ばれた小池さんのトレードマークは、何といっても、ぎょろりとした大きな目玉と、時には凄味を感じさせる低音だった。

個性的なアクの強さを買われて、舞台のかたわら、東映のやくざ映画に続々出演。鶴田浩二や高倉健を支える異色のバイブレーヤーとして、急速に売れっ子になっていった。

舞台だったか、東映のやくざ映画だったか、小池さんの演技を見てファンになったのが、昭和36（1961）年に結婚した妻の菱子（りょうこ）さん。娘が2人いる「うちのカミさん」だ。

舞台を降りた小池さんは、大のスポーツ好きでも知られている。ゴルフは「20代の時からやってた」そうだし、アイスホッケーは、“超”がつくほどのファン。文学座時代は野球でキャッチャーをやり、ガラの悪いヤジを飛ばして先輩によく怒られていた。

最期の言葉は「ありがとう」

ガラが悪いといえば、他人の演技に対する批判も、思ったことをズバズバ言った。

「理想主義的なところがありましてね。自分のことは思い切ってタナに上げ、他人への言い方を加減しない。しかし、彼は誰よりも愛情を持って目的に向かってたから、許されたんですね」

と語るのは、文学座で同期生だった北村和夫さんだが、昭和47（1972）年から10年近く放映された「刑事コロンボ」が終わるころ、小池さんの厳しかった批評が、しだいに点が甘くなっていったという。

友人に、「オレはガンなんだぞ」と冗談まじりに言うようにもなり、昭和58（1983）年10月、公演中にノドの異常を訴えて、食道ガンの手術を受けた。

義兄の梨田善昭さんによれば、

「ガン自体は切除できましたが転移がありました。去年（1984年）の7月に気管支の方で再発し、制ガン剤や放射線等で医師団も最大の努力をしました。1年5カ月の闘病生活で3度入退院を繰り返し、最後は非常に急速な病状の進行で、3月23日の早暁、午前3時34分に肺不全を併発して亡くなりました。妻と子供の3人が手をもって看取ってやり、最後は眠る前に菱子に、『ありがとう。みんなにもな』と言ったそうです」

まだまだ伸びる役者だった

あるいは、人一倍旺盛なサービス精神や責任感が命を縮める結果になったのか。食道ガンの手術後、自宅で療養生活をしながら映画の仕事をしたり、亡くなる直前の18日にもテレビドラマの吹き替えをするなど、最後まで無理を重ねていた。

先の飯沢さんは、小池さんの死をこう惜しんでいる。

「一見、荒っぽい人に見えるけど、非常にデリケートで細やかな心づかいをする人でした。彼の演技も同じようなところがあるので、やくざ映画などで荒っぼい役を押しつけられたりしました。しかし、彼は創作劇の最後の舞台で、知性的な歴史学者を実にうまく演じている。役者として、まだまだ伸びる人だっただけに、本当に残念です」

デイリー新潮編集部