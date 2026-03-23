広瀬すず＆伊藤沙莉＆オダギリジョー＆津田健次郎、大人になった『ちびまる子ちゃん』の世界を演じる
俳優の広瀬すず（27）、伊藤沙莉（31）、オダギリジョー（50）、津田健次郎（54）が23日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に登場した。
【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新」編を23日から全国で公開する。
前作に引き続き広瀬は“プレミアムなまるちゃん”、伊藤は“プレミアムなたまちゃん”、オダギリは“プレミアムな花輪クン”を演じ、さらに今作から新たに津田が“プレミアムなヒデじい”役でナレーションを担当する。
最新作の「プレモル子ちゃん・一新」篇では、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーの下、プレミアムなまるちゃんたちのモノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現でパッケージを強調。
これまでの「プレモル子ちゃん」シリーズとは一線を画す斬新なビジュアルに、今回初登場となる津田の印象的なナレーションを重ねている。重厚なオーケストラ調アレンジの「おどるポンポコリン」をバックに、ドレスアップした3人の力強いアクションとクールな決めポーズが楽しめる。
イベントでは「CMの反響はすごくありますし、まる子ちゃんと同じ静岡県出身で、静岡県民としてもとてもうれしく思います。2年目も楽しみです」と広瀬。伊藤も「周りの人たちからすごく好評で、皆楽しんでみてくださっている」と笑顔。
オダギリは「2年目ですが、もう2年以上やっているようなくらい自分の中で落ちているというか、大好きなCM。周りの『ちびまる子ちゃん』ファンからも好評をいただいていてうれしいですし、長く続けていきたいですね」と語った。
津田は、イベントに白髪に白髭、メガネをかけた“ヒデじい”のビジュアルで登場。「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編ではナレーションを務め、今後の新たなCMにも実写で参加する予定だ。
【全身ショット】津田健次郎、白髪×白ひげ×メガネの“ヒデじい”
新CMは、国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』が大人になった世界を実写で描いたシリーズ最新作。「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリー「プレモル子ちゃん・一新」編を23日から全国で公開する。
最新作の「プレモル子ちゃん・一新」篇では、「プレミアムを、もういちどはじめよう。」というキャッチコピーの下、プレミアムなまるちゃんたちのモノトーン映像を軸に、特定の色だけを抽出するパートカラーの表現でパッケージを強調。
これまでの「プレモル子ちゃん」シリーズとは一線を画す斬新なビジュアルに、今回初登場となる津田の印象的なナレーションを重ねている。重厚なオーケストラ調アレンジの「おどるポンポコリン」をバックに、ドレスアップした3人の力強いアクションとクールな決めポーズが楽しめる。
イベントでは「CMの反響はすごくありますし、まる子ちゃんと同じ静岡県出身で、静岡県民としてもとてもうれしく思います。2年目も楽しみです」と広瀬。伊藤も「周りの人たちからすごく好評で、皆楽しんでみてくださっている」と笑顔。
オダギリは「2年目ですが、もう2年以上やっているようなくらい自分の中で落ちているというか、大好きなCM。周りの『ちびまる子ちゃん』ファンからも好評をいただいていてうれしいですし、長く続けていきたいですね」と語った。
津田は、イベントに白髪に白髭、メガネをかけた“ヒデじい”のビジュアルで登場。「プレモル子ちゃん・一新プレミアム」編ではナレーションを務め、今後の新たなCMにも実写で参加する予定だ。