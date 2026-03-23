フリーアナウンサー羽鳥慎一は23日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。19日の日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相が、トランプ大統領主催の夕食会に出席した際、米軍音楽隊の奏でる音楽に合わせて派手なアクションをまじえて歌い踊っているような様子の写真が、ホワイトハウスの公式ホームページに掲載されていることに触れた。

番組では、日米首脳会談の舞台裏をパネル企画で特集。現地取材した同局政治部官邸キャップの千々岩森生記者が出演し、会談の詳細な様子などについて伝えた。その中で、ホワイトハウスの公式サイトやXに掲載されている高市首相の写真に、元同局社員の玉川徹氏が「これ、何なんですかね」と言及。羽鳥も「どういう場面？」と問うも、千々岩氏はこの現場には居合わせなかったため詳細を把握していないと述べ、玉川氏は「ぜひ（写真が撮影された時の状況などについて）説明があるのなら説明を聞いてみたい」と応じた。

当該写真は、楽団の音楽に合わせて全身を使って歌い踊っているような高市首相をとらえたもの。ホワイトハウス公式サイトが、夕食会の様子を伝える写真コーナーの1枚目に掲載しており、SNSで賛否の声が出ている。

羽鳥は「夕食会の会場じゃないんですよね。隣の部屋とか…そこも分からない？」と確認したが、明快な答えは得られなかった。出演者からは、この写真をあえて1枚目に掲載したホワイトハウス側の意図をいぶかる指摘もあり、羽鳥は「（公式サイトの）いちばん上のいちばん左って、やっぱり意味ありますよね」と応じながら、「もし（政府側から）説明があれば。千々岩さんもちょっと、分からないということなので」と述べた。