便潜血検査は「陰性」なのに見つかった『大腸がん』… 医師が語る“見逃し”の現実

大腸がん検診で「便潜血検査の結果は陰性」といわれても、大腸がんが見つかることはあります。なぜ見逃しが起こるのか、どんな人が注意すべきなのか。検査の限界と、早期発見のためのポイントについて、西八王子やまたか消化器内視鏡クリニックの山髙先生に解説してもらいました。

※2025年10月取材。

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監修医師：

山髙 謙（西八王子やまたか消化器内視鏡クリニック）

2012年山梨大学 医学部卒業。2014年慶應義塾大学医学部 外科（一般・消化器） 入局。2016年慶應義塾大学医学部 外科（一般・消化器） 腸班。川崎市立川崎病院、練馬総合病院での勤務を経て、2023年山高クリニック（2025年に西八王子やまたか消化器内視鏡クリニックに改名）副院長に就任。

便潜血検査の結果が陰性でも大腸がんが見つかることはある？

編集部

便潜血検査の結果が“陰性”なのに大腸がんが見つかることはあるのでしょうか？

山髙先生

はい、あります。便潜血検査は大腸がんを早期発見するための有効な方法ですが、残念ながら精度は100％ではありません。実際、陰性だった人の中から大腸がんが見つかるケースは存在します。これは、がんがあってもまだ出血していなかったり、採便のタイミングによって血液がうまく検出されなかったりすることがあるためです。

編集部

そうなると、便潜血検査は意味がないということでしょうか？

山髙先生

いえ、決して意味がないわけではありません。便潜血検査は、大腸がんの早期発見において有効な手段です。実際に、定期的に継続して検査を受けることで、大腸がんによる死亡率を下げる効果があることが科学的に証明されています。ただし、先ほど話したように精度が100％ではないため、「陰性だったから大丈夫」と安心しすぎないことが大切なのです。

編集部

便潜血検査が陰性でも、継続して検査を受けることが必要なのですね。

山髙先生

はい。たとえ陰性であっても、年1回は定期的に受け続けることが重要です。検査を毎年続けることで、「見逃し」のリスクを最小限に抑えることができます。

便潜血検査が「陰性」でも、がんの可能性がゼロではない理由

編集部

なぜ便潜血検査で大腸がんが見逃されることがあるのでしょうか？

山髙先生

便潜血検査は、便に混ざった微量の血液を調べる検査ですが、大腸がんは常に一定量を出血しているわけではありません。たまたま採便時に出血が止まっていれば、結果は陰性になってしまいます。また、がんになる前の段階である「ポリープ」は、便潜血検査では反応しないこともあります。さらに、大腸がんは進行が非常にゆっくりしており、初期段階では出血が少ないため、検査で捉えきれないことがあるのです。

編集部

そのほか、理由はありますか？

山髙先生

はい、検査法によっても見逃される確率は変わってきます。たとえば、2日間かけて便を採取する「2日法」に比べ1回だけの「1日法」のほうが、見逃しのリスクが高いことが分かっています。また、便を採取する部位や、採取後の保存状態によっても結果は左右されます。見逃しを防ぐためには、正しい方法で採便をおこなうことが重要です。

編集部

がんの部位によっても見逃される確率は違うのでしょうか？

山髙先生

はい。大腸の右側（上行結腸など）にできたがんは、左側のがんに比べて見逃されやすい傾向があります。右側で出血しても、腸内を通過するうちに血液が分解されて検出されにくくなってしまうからです。

見逃しを防ぐためにはどうしたらよいか？

編集部

見逃しを予防するために、便潜血検査を受ける際に注意すべきことはありますか？

山髙先生

まず、採便の際は血液が混ざりやすい部分（便の表面）をまんべんなく取るようにしましょう。また、生理中や痔による出血があるときは、大腸からの出血かどうかが判別できず結果に影響するため、避けるのが望ましいです。そのほか、2日分しっかり採便すること、提出まで冷暗所で保管することなど、正しい方法を守って受けることが正確な判定につながります。

編集部

便潜血検査以外の検査で補うことはできますか？

山髙先生

やはり、大腸内視鏡検査（大腸カメラ）が最も確実です。特にお伝えしたいのは、大腸がんの発症リスクが高まる40歳を過ぎたら、一度は検査を受けておくべきだということです。その後の頻度については、3～5年に1回を目安におこなうのが一般的ですが、家族に大腸がんの既往がある人は1～3年ごとなど、より短いスパンでの受診が望ましい場合もあります。自分の状況に合わせて、医師と相談しながら最適な検査間隔を決めていきましょう。

編集部

そのほか、気をつけることはありますか？

山髙先生

何らかの症状があるときには、早めに医療機関を受診しましょう。具体的には、血便、下痢や便秘の繰り返し、腹痛、体重減少といった症状が続く場合です。これらがあるときは、たとえ便潜血検査の結果が陰性だったとしても、迷わず大腸カメラを受けてください。「検査で異常がなかったから」と過信せず、体が発しているサインを見逃さないことが何よりも大切です。また、2回分の便を提出する「2日法」の場合、たとえ1日分だけでも陽性と判定されたら、必ず大腸カメラを受けるようにしましょう。

編集部

日常的に意識しておいたほうがよいことはありますか？

山髙先生

日頃から、自分の「便の色・形・回数」を意識しておくことです。「いつもと違う状態」が何日も続く場合は、検査の結果にかかわらず、早めに医師に相談しましょう。自分の体調の変化に敏感でいることこそが、最大の予防策になります。

編集部

特に、どんな人が注意したらよいでしょうか？

山髙先生

一般的に、以下の条件に当てはまる人は大腸がんを発症するリスクが高まるといわれています。該当する項目が一つでもあれば、ぜひ積極的に大腸カメラを受けてほしいと思います。

・喫煙習慣がある（現在喫煙している、あるいは過去に喫煙歴がある）

・肥満気味である

・糖尿病を患っている

・便秘がある

・加工肉（ハムやソーセージなど）をよく食べる

編集部

最後に、メディカルドック読者へのメッセージがあれば。

山髙先生

大腸がんは、今や、早く見つければ治せる時代になっています。私はこれまで外科医として多くの手術に携わってきましたが、その中で「もっと早く発見できていれば手術が不要だったのに」というケースにたくさん立ち会ってきました。だからこそ、手軽な便潜血検査と精度の高い大腸カメラ、この両方を適切に組み合わせることの大切さを痛感しています。症状がなくても定期的に検査を受けることが、自分の未来を守る一番の近道です。ぜひ、怖がらずに積極的に検査を受けてほしいと思います。

編集部まとめ

大腸がんは早期に見つかれば、治療の選択肢が広がり、体への負担も最小限に抑えることができます。自覚症状がないと「自分はまだ大丈夫」と考えてしまいがちですが、定期的な検査を受けることこそが、確実な予防への第一歩です。便潜血検査と大腸カメラ、どちらも“自分のための安心材料”としてぜひ活用してください。

医院情報

西八王子やまたか消化器内視鏡クリニック

所在地東京都八王子市千人町2-3-10 エクセレント2F

診療科目リハビリテーション科、内科、外科、消化器科、肛門科

診療時間午前: 月～土9:00～12:30(15分前受付終了)

午後: 月火水金15:00～18:00(15分前受付終了)

休診日日・祝

042-669-8288

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