介護施設での看取りを考えるときに家族が知っておきたいことを詳しく解説

高齢の親や家族の最期をどこで、どのように迎えるのかは、多くの方にとって簡単に答えが出せる問題ではありません。医療の進歩によって延命が可能になった一方で、本人の生活の質や家族の関わり方を重視した看取りという考え方が広がっています。

介護施設での看取りは、病院とは異なる環境で最期の時間を過ごす選択肢の一つです。ただし、いざ検討する段階になると、何を確認すればよいのか、家族としてどこまで関わるのか、途中で迷いが生じたらどうすればよいのかなど、不安や疑問が次々と浮かびやすくなります。

この記事では、介護施設での看取りの基本的な考え方から、病院との違い、実際の流れ、事前に確認しておきたいポイント、後悔しないための向き合い方までを解説します。

監修社会福祉士：

小田村 悠希（社会福祉士）

介護施設での看取りとは

・資格：社会福祉士、研修認定精神保健福祉士、介護福祉士、福祉住環境コーディネーター2級・経歴：博士(保健福祉学)これまで知的障がい者グループホームや住宅型有料老人ホーム、精神科病院での実務に携わる。現在は障がい者支援施設での直接支援業務に従事している。

介護施設での看取りは、医療中心の対応とは異なり、生活の場としての施設で最期の時間をどう支えるかを考える関わり方です。まずは看取りという言葉の意味と、介護施設で行われる看取りの基本的な考え方を整理します。

看取りの意味

看取りとは、治癒を目的とした医療を中心に据えるのではなく、人生の最終段階にある本人ができる限り穏やかに過ごせるよう支えることを重視した関わり方を指します。苦痛の緩和や生活の質の維持、本人らしさの尊重が中心となり、最期の瞬間まで生きる時間をどう支えるかが大きなテーマになります。

看取りは医療行為そのものを否定するものではありませんが、延命を最優先にする考え方とは異なります。本人の状態や価値観に応じて、どこまで医療的介入を行うかを家族や専門職と話し合いながら決めていく過程も含まれます。

介護施設における看取りの基本的な考え方

介護施設での看取りは、生活の場で最期を迎えることを前提とした支援です。日常的に関わってきた介護職員が中心となり、看護師や協力医療機関の医師と連携しながら、本人の体調変化に対応します。

ただし介護施設と一口に言っても、特別養護老人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）、介護医療院、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホームなどで役割や体制が異なります。医師・看護師の配置、夜間の対応、入院が必要になった場合の搬送基準などは施設ごとに差があるため、一般論だけで判断しないことが重要です。

施設での看取りでは、点滴や酸素、鎮痛薬の使用など医療的な支援が行われることもあります。一方、治療や検査を重ねることよりも、痛み・息苦しさ・不安の軽減、食事や睡眠のリズム、清潔保持、家族との時間など、本人の心身の負担を増やさない関わり方が中心になります。

病院での看取りと介護施設での看取りの違い

病院での看取りは、医療スタッフが常時配置され、急変時にも迅速な医療対応が可能である点が特徴です。

一方で、医療の優先度が高くなるほど、採血やモニター管理、点滴ルートの確保など、本人の負担が増えることがあります。面会時間や環境の制約もあり、本人の生活リズムが保ちにくいケースもあります。

介護施設での看取りは、住み慣れた環境に近い形で生活を続けながら最期を迎えられる点が大きな違いです。職員が日々の様子を見守っているため、表情や食事量、睡眠、声かけへの反応などの小さな変化に気付きやすい側面があります。その反面、医療対応には限界があるため、どこまでを施設で行い、どこから医療機関につなぐのかを明確にしておく必要があります。

どちらが正しいというものではなく、本人の状態、価値観、家族の希望、施設や地域の医療資源を踏まえて選択することが大切です。

介護施設で看取りを行うまでの流れ

介護施設で看取りを行う場合、突然すべてが始まるわけではなく、段階的に準備と確認が進められます。本人や家族の意思確認から、施設・医療機関との調整まで、一般的な流れを把握しておくことで不安を減らすことができます。

本人の意思と家族の希望を確認

看取りを検討する際に大切なのは、本人の意思をできる範囲で確認することです。元気なうちに話し合っていれば理想的ですが、難しい場合でも、これまでの言動や価値観から本人が何を大切にしてきたかを家族で共有します。

話し合いの軸は、延命の可否だけではありません。苦痛が強い場合の対応、入院を望むかどうか、心肺停止時の蘇生処置（心臓マッサージや人工呼吸）を希望するかどうか、宗教観や大切にしている習慣、会いたい人なども含めて整理すると、方針が具体化します。厚生労働省のガイドラインでも、本人の意思決定を基本に、多職種チームで繰り返し話し合うことが重要とされています。

参照：『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』（厚生労働省）

看取り方針や医療連携のすり合わせ

次に、施設側と看取りの方針を具体的にすり合わせます。どのような状態になったら医師へ連絡するのか、痛みや息苦しさへの対応はどうするのか、夜間や休日の体制はどうなっているのかといった点を確認します。

協力医療機関や主治医との連携方法も重要です。往診の頻度、緊急時の連絡手段、救急搬送の基準、家族への連絡の順番などを事前に共有しておくことで、いざというときの混乱を減らせます。施設によっては、看取りに関する指針（看取り介護指針）や同意書を用意していることもあります。

施設内での看取り体制の整備

施設では、看取りに向けたケア体制を整えていきます。職員間で情報を共有し、本人の状態や家族の希望を踏まえた関わり方を統一します。

看取り期には、食事量の低下、むくみ、発熱、呼吸の変化、意識の変動などが起こることがあります。病名によって経過は異なりますが、変化が起きやすい場面を事前に説明してもらうと、家族の不安が軽くなります。口腔ケアや体位変換、皮膚のケア、本人が安心できる声かけなど、介護の専門性が求められる場面も増えます。

家族の関わり方や連絡方法の調整

家族がどの程度関わるのかも重要なポイントです。面会の頻度や時間、食べたい物の差し入れの可否、宗教的配慮、急変時の連絡先などを整理しておくことで、家族の負担や不安を軽減しやすくなります。

本人が落ち着く写真や音楽、愛用していたひざ掛けなどを持ち込めるかも確認しましょう。感染対策や持ち込みルールは施設で異なるため、事前に相談しておくと安心です。

付き添いを続けることが難しい場合は、来られる曜日、電話連絡で対応できる範囲など、現実的な形を共有しておくと、家族と施設の双方が動きやすくなります。

看取りを選ぶときに家族が確認しておきたいこと

看取りを選択する前に、家族として確認しておきたい点はいくつかあります。事前に話し合っておくことで、途中で迷いや後悔が生じにくくなります。ここでは特に重要な確認ポイントを整理します。

本人の意思をできる範囲で尊重する

本人の意思を尊重することは理想ですが、状況によっては難しい場合もあります。その際は、本人のこれまでの生き方や大切にしてきた価値観を手がかりに判断することが現実的です。例えば、入院や検査をどうとらえていたか、痛みや苦しさへの不安が強かったか、住み慣れた環境を大切にしていたかなど、これまでの言動を家族で共有すると判断の軸が見えやすくなります。

また、延命の有無だけでなく、苦痛を減らすことを優先する、最期まで人の気配がある環境を保つ、静かに過ごせる時間を守るといった優先順位を言葉にしておくと、迷ったときに方針がぶれにくくなります。

どのような時間を一緒に過ごしたいかという視点で考えると、選択が整理しやすくなります。家族の意見が分かれる場合も、どちらが正しいかを決めるより、本人にとって何が負担になりやすいか、何が安心につながるかを基準に話し合うと合意形成が進みやすくなります。

途中で方針を変更したい場合の対応を確認する

看取りの方針は、一度決めたら変えられないものではありません。状態の変化や家族の気持ちの揺れによって、入院して治療を受ける選択へ切り替えるケースもあります。

方針を変更した場合の流れ（誰に連絡するか、搬送手段、受け入れ先の候補）や、施設側の対応範囲を事前に確認しておくことで、後悔や戸惑いを減らしやすくなります。また、本人の苦痛が増していると感じた場合は、我慢せずに早めに相談してください。症状緩和の選択肢は複数あり、支援の組み立てで負担が減ることもあります。

費用や追加対応の有無を事前に把握する

看取りに伴って、通常の介護費用以外に追加費用が発生する場合があります。施設の加算（看取りに関する加算など）、医療保険での処方・往診、オムツや衛生用品、家族の交通費・宿泊費など、費用の内訳を事前に説明してもらうと安心です。

費用面の不安は判断を曇らせやすいため、遠慮せずに確認し、必要なら介護支援専門員（ケアマネジャー）や地域包括支援センターにも相談しましょう。

看取りという選択で後悔しないために大切なこと

看取りは、正解のある選択ではありません。だからこそ、家族それぞれの感じ方や関わり方を尊重しながら進めることが重要になります。後悔を少しでも減らすために、意識しておきたい考え方をまとめます。

看取りとの関わり方は家族それぞれで違ってよい

看取りへの向き合い方に正解はありません。頻繁に付き添う方もいれば、仕事や家庭の事情で距離を保つ方もいます。どの関わり方が正しいかを決める必要はなく、それぞれの立場でできる形を認め合うことが大切です。

付き添えないということは、大切にしていないということではありません。連絡を受けたらすぐ判断できる体制を作る、本人の好きな物や音楽を用意する、面会の頻度は少なくても短時間でも顔を見せるなど、関わり方は多様です。

家族内で負担が偏りやすい時期でもあるため、誰が何を担うかを大まかに役割分担しておくと、気持ちのすれ違いを減らしやすくなります。例えば、連絡窓口になる方、医療方針の相談に同席する方、面会や差し入れを担う方など、できる範囲で整理しておくと現実的です。

迷いや不安を言語化して共有する

迷いや不安を抱えたままにすると、後悔や自責の念につながりやすくなります。家族間だけでなく、施設職員や医師・看護師に気持ちを言葉にして伝えることで、考えが整理されることも少なくありません。

苦しませたくない、延命をやめるようで怖いなど、感情そのものを共有しても大丈夫です。看取りの場面は医療・介護だけでなく、心理面の支えも重要になります。

また、言語化する際は、何が一番心配かを具体的にすると相談が進みやすくなります。例えば、痛みや呼吸の苦しさが強くなったときの対応、急変時にどこまで処置するのか、家族が迷ったときに誰に相談するのかなど、論点を明確にすることで、施設側から具体的な説明や選択肢を得やすくなります。

相談先を確保して抱え込まない

看取りの過程では、予想外の出来事や感情の揺れが起こりやすくなります。担当の介護支援専門員（ケアマネジャー）、地域包括支援センター、協力医療機関など、相談できる先を決めておくことで、一人で抱え込みにくくなります。

また、看取りの後には手続きも発生します。死亡診断書（死体検案書）が必要になる場合や、葬儀社への連絡、死亡届の提出など、家族が動く場面があります。施設から説明があることが多いので、慌てないためにも何が必要になりそうかを早めに聞いておくと安心です。

まとめ

介護施設での看取りは、本人の生活の延長として最期を支える選択肢です。病院とは異なる特徴があり、事前に確認すべき点も多くありますが、早めに情報を整理し、関係者と話し合うことで納得感のある判断につながります。

迷いながら進むこと自体は自然なことです。完璧な選択を目指すよりも、本人と家族にとって大切な時間をどう守るかという視点で向き合うことが、後悔を減らす一歩になります。

参考文献

『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン』（厚生労働省）

『人生の最終段階の医療・介護（地域包括ケアシステムの深化・推進）』（厚生労働省）

『介護保険制度の概要』（厚生労働省）

『認知症対応型共同生活介護（グループホーム）』（厚生労働省）

『特定施設入居者生活介護』（厚生労働省）