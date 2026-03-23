巴コーポレーション <1921> [東証Ｓ] が3月23日午前(11:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の24円→36円(前期は24円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

令和８年３月期通期の連結業績につきましては、不確定要素はあるものの順調に推移しております。 つきましては、最近の業績動向を踏まえ、株主の皆様の日頃のご厚誼にお応えするため、令和８年３月期の期末配当におきまして１株当たり12円の特別配当を実施させていただくことといたしました。 これにより期末配当金は、普通配当金24円に特別配当金12円を加え、合計36円となる予定です。 下記の予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

