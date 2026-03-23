23日11時現在の日経平均株価は前営業日比1849.37円（-3.47％）安の5万1523.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は76、値下がりは1496、変わらずは11と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは9銘柄にとどまり、215銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を385.06円押し下げ。以下、東エレク <8035>が135.37円、ファストリ <9983>が133.17円、ＳＢＧ <9984>が56.96円、中外薬 <4519>が55.95円の押し下げと続く。



プラス寄与トップはテルモ <4543>で、日経平均を4.55円押し上げ。ＫＤＤＩ <9433>が4.41円、第一三共 <4568>が4.21円、リクルート <6098>が1.40円、高島屋 <8233>が0.27円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は海運で、以下、非鉄金属、不動産、機械、石油・石炭、建設と並ぶ。



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