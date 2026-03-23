女優広瀬すず（27）が23日、都内でサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会に出席した。

「ちびまる子ちゃん」が大人になった世界を実写で描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの新作「プレモル子ちゃん・一新」編を、23日から放送する。広瀬は「プレミアムなまるちゃん」役で出演した。昨年2月から同シリーズのCMが始まり、原作と同じ静岡県で育った広瀬は「反響がすごかった。静岡県民としてうれしい」と話した。

缶のデザインも、これまでの金色から深い紺色に一新。「落ち着いた上品さを感じて、心つかまれました」と話し、新たなザ・プレミアム・モルツを味わうと「華やかな香りで、深いコクがあって、一新されている。おいしいです」とほほ笑んだ。

自身の一新したいことを問われると「おにぎりの具のレパートリーを一新したい」と告白。自分でおにぎりを作ることも多いといい、「たらことめんたいこがとにかく好きで、冷蔵庫に魚卵しかない。もうちょっとレパートリーを増やしたい」と苦笑い。伊藤沙莉（31）からは「エゴマの葉をしょうゆと唐辛子とごま油で漬けるとおいしいよ」とアドバイスを受け、「試してみたい。おにぎりライフが楽しめそう」と興味津々だった。