元オリックスのアダム・ジョーンズ氏がX更新

今月開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、ベネズエラの初優勝で幕を閉じた。同国代表の右腕アンドレス・マチャド投手は、6試合に登板し防御率2.84と貢献。所属するオリックスに帰還後、目撃された光景に大物メジャー戦士が感銘を受けていた。

WBCでの健闘を称えた。22日に京セラドームで行われたプロ野球のオープン戦、オリックス―阪神の試合前。マチャドに加え、両球団に所属する侍ジャパンメンバーに花束が贈呈され、場内からは温かい拍手が送られた。

日本でWBC優勝の功績を祝われたマチャド。花束を抱えながらファンの声援に応える様子があった中で、この光景に熱い視線を注いだのが、メジャー通算1939安打、オリックスでも2年間プレーしたアダム・ジョーンズ氏だ。

祝福を受けるマチャドの写真がX上にアップされた中で、この1枚を引用する形で自身のXに「これこそ、日本人がいくつかの点で比類ない理由。特にこういうところなんだよ」と投稿。球団やファンが寄せた温かな祝福に、日本の野球を知り尽くす米国レジェンドは心を打たれたようだ。



（THE ANSWER編集部）