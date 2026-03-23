「うちの子が遊ぶ場所だから」引っ越してきた妊婦さんが、公園で屈みこんでいた理由に「考えさせられた」
ご近所さんに対して、知らないうちに先入観を持ってしまうことはありませんか。今回は、近所に引っ越してきた妊婦さんの意外な行動に、筆者が考えさせられたエピソードです。
引っ越してきた、若いご夫婦
最近、近所に若いご夫婦が引っ越してきました。
30代前半くらいでしょうか。あいさつを交わす程度で、まだあまり話したことはありません。
ある日、奥さんのバッグについているキーホルダーに目が留まりました。よく見ると、妊婦さんのマークです。
「おめでとうございます。体調はどうですか？」
少しだけ話しかけると、嬉しそうに予定日を教えてくれました。「にぎやかになりますね」と話をすると、彼女は優しく微笑んでくれました。
公園で見かけた姿
それからしばらくして、公園の近くを歩いていたときのことです。
少し先に、彼女の後ろ姿が見えました。
すると、ふと立ち止まり、足元に落ちていた空き缶を拾ったのです。
そして、そのまま近くのゴミ箱に捨てました。
「あ、ゴミを拾っていたのね」
思わず声をかけると、彼女は少し照れたように笑いました。