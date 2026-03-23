「気持ち悪くて屈辱的だった」元ジャンポケ斉藤被告事件 懸念される被害女性の”身元特定”行為

本当に気持ち悪くて屈辱的だった

不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の第２回公判が３月17日に東京地裁で開かれ、被害女性のＡさんから生々しい証言が飛び出した。

Ａさんはビデオリンク方式で別室から出廷。斉藤被告とは’24年７月の番組ロケで初対面。Ａさんによるとお店巡りロケの午前中、２軒目に入る直前にロケバス車内で２人きりで話していると、斉藤被告から

「カワイイね」

「芸人さんと飲んだことある？」

などと言われ、急に頬に手をあてられキスをされたという。Ａさんは

「朝から仕事中にキスしてくるなんて。こんな人、異常なんじゃないかと怖くなった」

と当時を回想。３軒目に入る前のロケバスではディープキスと胸を触られ、最終的には陰部を口内に無理矢理入れられたという。Ａさんは

「硬直して２回ほど嗚咽した。本当に気持ち悪くて屈辱的だった」

それ以上の抵抗をしなかった理由についてはロケの中止や被告が大手事務所に所属していることを挙げ

「相手を怒らせると何をされるかわからなかった。今後の仕事が減るかもしれない」

と考えたという。

現在、AさんはPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症し、日常的に恐怖にさいなまれている。仕事は現在休職中だ。

斉藤被告からは事件後、代理人を通して示談の申し入れがあった。示談金はおよそ2500万円。斉藤被告側からの条件は

「罰を求めないこと、芸能活動を続けること」

だった。Ａさんは示談について

「断ろうと思っている。働けなかったので生活の足しにしようとも思ったが、（斉藤被告の）初公判の態度や反省していないこと、罪を認めていないところを見ると、示談はできない」

と断言。斉藤被告に対し

「自分の罪を認めて、しっかり反省してほしい。実刑を求めます」

と強調した。斉藤被告は一連の行為について

「同意があるものだと思った」

と否認している。

示談が成立しなければ実刑判決も

斉藤被告が問われている「不同意性交等罪」は、かつての強姦罪や強制性交等罪に代わって新設された犯罪で、相手の同意を得ずに性交などを行った場合に成立する。’23年の法改正によって性同意年齢が16歳に引き上げられ、成立要件の緩和によって処罰の範囲が広がった。

最大のポイントは犯罪の構成要件で、加害者と被害者の間で立場的な上下関係があり、被害者が抵抗できない状況である場合も罪に問える。法曹関係者は

「今回の場合では斉藤被告が立場的に上。Ａさんは今後の仕事のことを考え、抗うことができなかったと主張している。となると、斉藤被告の『同意があるものと思った』という主張は通用しない可能性が高い。示談が成立しなければ実刑判決が出てもおかしくない」

と語る。

法廷で明らかにされた斉藤被告の所業−−。素性のわからないＡさんに対しては心ない声も飛んだ。

一部芸人の間では今にして思えば“二次加害”になりうる行為も蔓延していた。本サイトの取材に対し、お笑い関係者は

「Ａさんの正体を突き止める動きが起き、実際にＡさんの写真が芸人仲間の間で拡散・共有されていた。お酒を飲みながら『この子だって！』みたいな感じで。逮捕直後ということもあり、斉藤被告を擁護する芸人もいましたね。有名芸人から無名の若手までかなりの範囲で広がっていたと思う」

と話す。

SNS上でも被害者を特定する動きが繰り広げられていたが、それはＡさんの尊厳を著しく毀損する行為だ。また事件とは全く無関係の女性がＡさんと疑われ、SNS上で晒されるケースもあった。

前出の法曹関係者は

「SNS社会となり、“犯人探し”のような行為が相次いでいる。それは被害者をさらに傷つけることになる」

と警鐘を鳴らす。

斉藤被告の裁判は早ければ４月中に結審され、６月にも一審判決が下る見込み。一日も早く被害者に平穏が訪れればいいが……。