エンゼルスとのオープン戦

米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、エンゼルスとのオープン戦を行う。古巣との対戦となった大谷翔平投手は試合前、盟友マイク・トラウト外野手と対面。再会のハグにネット上のファンから熱い視線が注がれている。

長く伸びた髪を切り、グラウンドに姿を見せた大谷。視線の先にいたのはトラウトだった。互いに歩み寄り、力強く手を合わせると肩を寄せ合いハグ。2018年から6年間、エンゼルスで共闘した盟友との絆を感じさせる光景だった。

この場面を米ポッドキャスト番組「トーキン・ベースボール」公式インスタグラムが公開。SNS上では瞬く間に反響が広がり、日本ファンも大興奮だった。

「めっちゃエモい…！」

「うわあああ！！この再会は胸熱すぎる」

「トラウト選手と大谷さんの再会 ほっこり〜」

「何度見ても癒し」

「やっぱこの再会が胸アツよな」

「時間経っても絆は変わらないね」

ドジャースのシーズン開幕戦は26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦となる。



（THE ANSWER編集部）