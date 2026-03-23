セガ フェイブの「アクぬい」シリーズに、韓国のZ世代を席巻しているSNS発のキャラクター「チェゴシム（최고심）」が登場。

手のひらサイズで集めやすいコレクション仕様の「アクぬいCollectionチェゴシム」が発売されます☆

セガ フェイブ「アクぬいCollectionチェゴシム」

価格：各1,980円(税込)

発売日：2026年3月19日（木）

種類：全6種（うさゴシム、くまゴシム、いぬゴシム、ねこゴシム、ぱんだゴシム、堂々りすゴシム）

同梱内容：ぬいぐるみ×1体、自立スティック×1、飾りパーツ×2〜3、台座×1

商品サイズ：幅75×高90×奥40mm

対象年齢：15才以上

販売店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなど

※単品はブラインドボックス仕様(ランダム封入)で、種類を選べません

※未開封のボックスで購入した場合、全6種全てのラインナップが揃います

セガ フェイブかが展開する、アクリルスタンドとぬいぐるみを組み合わせた、新ジャンルのコレクショングッズ「アクぬい」シリーズに、人気キャラクター「チェゴシム（최고심）」が登場。

「チェゴシム」は、イラストレーター・チェゴシム氏が2020年に生み出したSNS発の人気キャラクターです。

Z世代を中心にアジア圏で人気集め、ゆるくて可愛らしいポップなタッチと、明るくポジティブなメッセージが反響を呼んでいます！

SNSの総フォロワー数は100万人超を誇り、韓国のZ世代を席巻する存在です☆

そんな「チェゴシム」が、アクリルスタンドのディスプレイ性とぬいぐるみのふわふわな手触りを融合させた「アクぬい」にランナップ。

マスコット背面の凸パーツをアクリルの穴にさして、立たせたり浮かせたり、自由なレイアウトで飾れます。

「アクぬいCollectionチェゴシム」は全6種の中から、ランダムで1つが出てくるブラインドボックス仕様。

どのゴシムちゃんが入っているかは、開けてからのお楽しみで、コレクション欲をくすぐります！

また、未開封の6個入1BOXを購入すると、全キャラクターのコンプリートが可能。

確実にコレクションしたい人には、まとめ買いがオススメです。

「アクぬいCollectionチェゴシム」には付属のスティックが付いており「ぬい撮り棒」として使うことも☆

撮影を楽しむことができ、さし穴は全種共通なので、複数キャラクターを並べるディスプレイもできます！

韓国のZ世代を席巻している、SNS発の人気キャラクター「チェゴシム」が、新ジャンルのコレクショングッズ「アクぬい」シリーズに登場。

セガ フェイブの「アクぬいCollectionチェゴシム」は、2026年3月19日より全国の玩具専門店や百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどで発売です☆

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