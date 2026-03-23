ネイチャーラボが展開する「WetBrush（ウェットブラシ）」に、ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズが登場。

世界70ヶ国以上出会いされているヘアブラシが、ディズニープリンセスたちの世界観に包まれ、使うたびに気分華やぐデザインになりました☆

ネイチャーラボ「WetBrush（ウェットブラシ）」ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズ

価格：各1,848円(税込)

発売日：2026年4月1日(水)

種類：全5種（ベル（美女と野獣） / シンデレラ（シンデレラ） / ラプンツェル（塔の上のラプンツェル） /アリエル（リトル・マーメイド） / モアナ（モアナと伝説の海））

販売店舗：全国のドラッグストア及びバラエティストア（一部店舗除く）

ネイチャーラボが展開する「WetBrush（ウェットブラシ）」は、世界70ヶ国以上で愛され、アメリカで最も売れているプロフェッショナルブラシ。

ダメージが気になる髪や絡まりやすい髪も、軽くブラッシングするだけでトリートメント後のような、ツヤやかでまとまりのある髪へと導きます！

そんな「WetBrush」に、ディズニープリンセスたちをデザインした「ドリーミープリンセス」シリーズが新たに登場。

世界中で愛されるディズニープリンセスの世界観を表現した、特別デザインの「WetBrush」は、春らしいやわらかなカラーときらめくモチーフが施されています。

日本で高い人気を誇る『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『美女と野獣』の「ベル」など、5人のディズニープリンセスたちが登場。

魔法のように華やかで輝く姿が描かれ、きらめくドレスや個性あふれる表情で、見ているだけでも夢の世界に引き込まれる特別なデザインです！

『美女と野獣』ベル

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」デザインのヘアブラシ。

ドレス姿の「ベル」と、作中に登場するバラの花がモチーフとして使われています☆

『シンデレラ』シンデレラ

ドレスで舞踏会に行くディズニープリンセス「シンデレラ」をあしらったデザイン。

ガラスの靴や仲良しのネズミたちなども描かれています！

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

ディズニープリンセス「ラプンツェル」に、お花のモチーフとカメレオンの「パスカル」を描いたウェットブラシ。

毎日のブラッシングに使えば、「ラプンツェル」のような美しい髪になりそうです☆

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザイン。

海の中のような貝や植物たち、泡のモチーフに、仲良しの「フランダー」が描かれています！

『モアナと伝説の海』モアナ

「モアナ」デザインのウェットブラシは、南国風のモチーフが描かれています☆

キュートな子ブタ「プア」の姿もあり、毎日楽しく使えそうです！

毎日のブラッシングタイムを、心ときめくひとときへと彩ってくれる、ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズ。

ブラシのボディだけでなく、ピンを支えるクッション面にもプリンセスたちのデザインを施したこだわりの仕様で、細部までプリンセスの世界観が表現されています。

使うたびに気分が華やぎ、特別感あふれるコレクションです！

絡まった髪をやさしくほどいてくれるのは、柔らかさが特徴のウェットブラシ独自のピン「IntelliFlex（インテリフレックス）」

濡れ髪や絡まりやすい髪もスムーズにブラッシングでき、余計な力をかけないから、髪と頭皮へのダメージを最小限に抑えます。

無理に引っ張らない設計で切れ毛や抜け毛を防ぎ、サラサラでまとまりのある髪に整えられるブラシです☆

さらに「ウルトラソフトポリティップス」のふっくら柔らかいクッションが、オリジナルピンと相乗効果を発揮して、デリケートな頭皮をガード。

軽量で、手にフィットする持ちやすさも実現し、快適なブラッシングができます。

髪への摩擦を軽減し、痛くないブラッシングができるため、髪が細く・絡まりやすいお子さんも嫌がらずに使用可能。

親子での楽しいヘアケアタイムをサポートします！

毎日のブラッシング時間を、心ときめくプリンセスタイムにしてくれる、プロフェッショナルブラシが登場。

ネイチャーラボの「WetBrush（ウェットブラシ）」ディズニー「ドリーミープリンセス」シリーズは、2026年4月1日より全国のドラッグストアやバラエティストアなどで発売されます☆

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