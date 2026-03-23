◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）

前年王者のサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が、１１年のキンシャサノキセキ以来史上２頭目の連覇に挑む。昨年は１番人気のナムラクレアを下して、初のＧ１タイトルを獲得した。以降は香港、イギリスを転戦。。勝利こそつかめなかったが、日本のスプリント王者として世界に挑み続けた。

昨秋の２戦は思わぬ苦戦を強いられた。スプリンターズＳ・Ｇ１は前の２頭が残る決着。１番人気に応えられず４着に敗れた。展開や馬場傾向が向かなかったにしろ、ライバルのナムラクレアに後ろから差され、物足りなさが残った。前走の香港スプリント・Ｇ１はライアン・ムーア騎手との新コンビで臨むも、見せ場を作れず９着。１６戦のキャリアで最も大きく着順を落とした。

７歳を迎えての初戦。能力の衰えに不安を抱えていたが、１９日の１週前追い切りを見て解消された。美浦・Ｗコースでサトノガレオン（６歳３勝クラス）を４馬身ほど追走し、馬なりのまま最後は半馬身の先着。５ハロン６４秒１―１１秒０の好時計をマークし、昨年と変わらない迫力満点の動きを見せた。堀調教師は「ほぼ仕上がっています」と状態の良さに太鼓判を押す。

新しいパートナーも心強い。２６年最初のＧ１・フェブラリーＳをコスタノヴァで制し、今年もリーディングを独走するクリストフ・ルメール騎手を鞍上に迎える。意外にもルメール騎手は前年２着を含めて、４度参戦して高松宮記念は未勝利。スプリント王者と初制覇を目指す。

唯一連覇を果たしたキンシャサノキセキも堀厩舎の管理馬。１５年の時を経て、再びスプリント界の歴史に名を刻む。

（三戸 達也）