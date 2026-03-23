タレントの板野友美が、4歳になる長女のために実践しているこだわりの朝食作りを明かし、元AKB48の同期である峯岸みなみを驚かせた。

【映像】板野友美と4歳長女の顔出し2ショット＆手の込んだ朝ごはん

3月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、2児の母である野村佑香の密着VTRを受け、スタジオのママタレントたちがそれぞれの家庭の食卓事情について語り合った。VTRの中で野村が娘のリクエストに応えてホットサンドを作る姿を見た滝沢眞規子から「ともちんはリクエストされる？」と振られた板野は、自身の朝食ルールを告白。「ずっと楽だからパンだったんだけど、やっぱご飯の方が絶対栄養摂れると思って、朝もご飯って決めた」と、娘の健康を考えて主食をパンからご飯に切り替えたことを明かした。

さらに板野は、ご飯が進む工夫として「ふりかけを自分で作ったりとか」と、驚きのこだわりを披露。娘が大好きなキャラクターものの市販品に頼るのではなく、「少しでも栄養摂れた方がいいなと思って、前の日に焼き魚をして、それをふりかけにしたりとか。夜のご飯の残りとかで作って、絶対おにぎりって決めてる。そんな手の込んだやつは作ってないけど…」と、手間を惜しまず手作りに励んでいる現状を語った。これにはスタジオから「すごーい！」と称賛の声が上がり、峯岸も「ちょっと！元同期がふりかけ作ってるって聞くと、やっぱ感化されますよね！」と、板野の母親としての成長ぶりに目を丸くしていた。