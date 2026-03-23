『ゴジュウブンブン』レジェンド3戦士のグリーティングイベント実施 「ゴジュウジャーDAY」＆「ブンブンジャーDAY」開催
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映中で、7月29日にはBlu-ray＆DVDが発売となる。集大成となる本作上映期間中に、キャラクターやキャストが登壇するイベントの実施が決定した。
【写真】細部調＆ブーケの場面写真
3月28日、29日には関東、関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが劇場に登場、フォトセッションとハイタッチ会付上映イベントを実施する。
さらに、4月2日には『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャストが登壇し、1番楽しいイベントを目指して本作の魅力を深く掘り下げる「ゴジュウジャーDAY」を開催。また、4月20日には約1年ぶりにブンブンジャーのキャストだけでバクアゲる「ブンブンジャーDAY」を開催することが決定した。
■【関東】3月28日、【関西】29日 レジェンド3戦士フォトセッション＆ハイタッチ会付き上映
・関東（3月28日）：T・ジョイ PRINCE 品川、グランドシネマサンシャイン 池袋
・関西（3月29日）：T・ジョイ梅田、T・ジョイ京都
登壇キャラクター（予定）：ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグル
■4月2日「ゴジュウジャーDAY」
会場：新宿バルト9
登壇者（予定）： 冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、木村魁希、松浦大悟東映プロデューサー
■4月20日「ブンブンジャーDAY」
会場：新宿バルト９
登壇者（予定）：井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理、吉川史樹東映プロデューサー
■イントロダクション
スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！
ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!
1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年！
そして、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年で30周年を迎えた。
いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る、渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを助けるため、世界を崩壊の危機から救うために、歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルも駆けつけて？
豪華絢爛、奇跡の共闘を目撃せよ!!
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！
【写真】細部調＆ブーケの場面写真
3月28日、29日には関東、関西にて本作にも登場するレジェンド3戦士、歴戦のスーパー戦隊レッドのボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルが劇場に登場、フォトセッションとハイタッチ会付上映イベントを実施する。
■【関東】3月28日、【関西】29日 レジェンド3戦士フォトセッション＆ハイタッチ会付き上映
・関東（3月28日）：T・ジョイ PRINCE 品川、グランドシネマサンシャイン 池袋
・関西（3月29日）：T・ジョイ梅田、T・ジョイ京都
登壇キャラクター（予定）：ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグル
■4月2日「ゴジュウジャーDAY」
会場：新宿バルト9
登壇者（予定）： 冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、木村魁希、松浦大悟東映プロデューサー
■4月20日「ブンブンジャーDAY」
会場：新宿バルト９
登壇者（予定）：井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽、齋藤璃佑、相馬理、吉川史樹東映プロデューサー
■イントロダクション
スーパー戦隊シリーズ50周年×「VS」シリーズ30周年！
ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを救うため、あの歴戦の勇者たちも駆けつける!!
1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートしたスーパー戦隊シリーズは、2025年の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50周年！
そして、2大スーパー戦隊の夢の共演を描いた「VS」シリーズも、2026年で30周年を迎えた。
いま、すべてのスーパー戦隊ファンに贈る、渾身の「VS」シリーズ最新作が誕生！ゴジュウジャー＆ブンブンジャーを助けるため、世界を崩壊の危機から救うために、歴戦の勇士、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルも駆けつけて？
豪華絢爛、奇跡の共闘を目撃せよ!!
■ストーリー
すべての並行宇宙がひとつに！世界の崩壊を食い止めるため、スーパー戦隊が力を合わせる!!
ブンレッドこと範道大也は、ブンドリオ・ブンデラスたちとともに、「ビッグバングランプリ（BBG）」に出場していた。しかし、BBGは突如として中断された。ユニバースNo.1怪人、ユニバースノーワンが「ユニバース融合」を発生させ、幾多の並行宇宙が混ざり合い始めたためである。
惑星シャフトという異星でブンレッドの前に出現したのは、苦魔獣ギャラクシーサーキットグルマー。そこへ駆けつけたのはゴジュウウルフこと遠野吠だった。
一方、オリガレッドとの出会いを経て、すべてのセンタイリングをそろえたころのゴジュウジャー。ゴジュウジャーが居る地球では、ユニバースノーワンが暴れていた。これに立ち向かうゴジュウレオンたち5人。そこになんと、ブンブルー、ブンピンク、ブンブラックが現れ加勢する。だがノーワンは強く、たちまち8人は危機に陥る。
ピンチに現れたのは、地球に帰還した遠野吠！しかし、吠は普段の荒くれ者とは違う、光のように品行方正な人物に変わっていて、セイントゴジュウウルフという新たな姿にエンゲージ！セイントゴジュウウルフは空間を切り裂き、8人を異空間へと飛ばしてしまった。
細武調とブーケがもたらした情報により、ユニバース融合が進めば、世界が崩壊してしまうことを知ったゴジュウジャーとブンブンジャー。なんとしても、ノーワンを倒さなければならない。
2大スーパー戦隊はふたたび、集合することができるのか？そして、変わってしまった吠の本当の目的とは!?
不安が広がる中、かつてそれぞれの世界を守った、歴戦のスーパー戦隊レッドたちも姿を現して…！