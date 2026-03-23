ONE OK ROCK“日産スタジアム公演”ライブ映画化 7万人熱狂の伝説ステージ＆舞台裏収めた特別予告解禁
グローバルバンド・ONE OK ROCKが、結成20周年イヤーの昨年、世界ツアーの日本公演として開催された横浜・日産スタジアムでのライブが、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』として劇場公開される。4月17日の日本公開を皮切りに、順次世界各国で上映される予定だ。そんな本作の特別予告が解禁となった。
【動画】限界を超えたメンバーたちの生身の姿を映し出す特別予告
本作は、2025年8月31日に日産スタジアムで行われたステージの模様を収録したライブフィルム。2D上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでの上映も予定されており、メンバーの激情あふれるパフォーマンスと、それに呼応する約7万人の観客の熱気を余すところなく映し出す。観客はまるでライブ会場の中心に飛び込んだかのような没入感を体験でき、“映画館がフルスロットルのライブ空間へと変貌する”作品となりそうだ。
解禁された特別予告では、圧倒的なライブパフォーマンスの裏側にあるバンドのリアルな姿や熱量にフォーカス。ボーカルのTakaが「1人1人と1対1で向き合っていく。それはもう本当に命懸けでやらなきゃいけない」と語りかける場面から始まり、ライブ後半でアクシデントに見舞われた際の生々しい音声も収められている。さらに「あなたたちがあきらめないから、僕らもあきらめない！」というファンへの強いメッセージも響き、生身のロックバンドが限界を超えてステージに立ち続ける姿がエモーショナルに描かれている。
また、本作のムビチケ前売券（オンライン）が本日（3月23日）午後2時より発売開始となる。詳細は映画公式サイトで確認できる。
本作は、2025年8月31日に日産スタジアムで行われたステージの模様を収録したライブフィルム。2D上映に加え、SCREENX、4DX、ULTRA 4DXといった多彩なフォーマットでの上映も予定されており、メンバーの激情あふれるパフォーマンスと、それに呼応する約7万人の観客の熱気を余すところなく映し出す。観客はまるでライブ会場の中心に飛び込んだかのような没入感を体験でき、“映画館がフルスロットルのライブ空間へと変貌する”作品となりそうだ。
解禁された特別予告では、圧倒的なライブパフォーマンスの裏側にあるバンドのリアルな姿や熱量にフォーカス。ボーカルのTakaが「1人1人と1対1で向き合っていく。それはもう本当に命懸けでやらなきゃいけない」と語りかける場面から始まり、ライブ後半でアクシデントに見舞われた際の生々しい音声も収められている。さらに「あなたたちがあきらめないから、僕らもあきらめない！」というファンへの強いメッセージも響き、生身のロックバンドが限界を超えてステージに立ち続ける姿がエモーショナルに描かれている。
また、本作のムビチケ前売券（オンライン）が本日（3月23日）午後2時より発売開始となる。詳細は映画公式サイトで確認できる。