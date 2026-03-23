新生活が太る原因に？就職や転職した人、恋人ができた人も注意！太らない生活リズムを作る「モニタリング」のやり方

がんばっているのに、思うように痩せない。そんな人のために、人気ダイエットコーチの計太さんがアドバイス。今回のテーマは「環境の変化が太る原因に？」。計太さんは、新しい環境に適応する際の「ストレス」が太る原因になり得ると言います。対策は？

新生活の「ストレス」が太る要因に

就職や転職をして新しい職場で働き始めたり、恋人ができて生活リズムが変わったりしてからしばらく経ち、体重が増えてきたと感じる人がいるかもしれません。

環境の変化が体重の増加につながることは、大いにあり得ます。「学生時代は体型が変わらなかったのに、社会人になって太った」という相談を受けることもよくあります。

太る原因のひとつは「ストレス」です。ストレスを感じると、体内で抗ストレスホルモンのコルチゾールが分泌され、その間は血糖値が下がりにくくなります。

血糖値が高いまま維持されると、血糖値を下げるためのホルモン・インスリンが分泌されます。ここがポイントで、インスリンは体脂肪の分解を抑制するとともに、体脂肪の合成を促進するという働きがあるのです。

つまり、ストレスを強く感じている人は体脂肪分解の時間が短く、体脂肪合成の時間が長くなるため、太りやすいといえます。

ちなみに、人が特に強く感じるのは対人ストレスといわれています。新しい環境の人間関係は、ストレスになりやすいといえるでしょう。

太る原因はもうひとつ考えられます。恋人ができたり同棲を始めたりした人に多いのですが、パートナーの食生活に合わせて外食が増える、食べる量が増えるといった変化が起こり、結果的に体重が増加するというケースです。

体重管理の決め手は「生活の記録」

環境の変化による体重の増加を予防するには、日々の生活の記録が欠かせません。

毎日の食事や活動量、生活リズムを記録することで、デフォルト（体重が変化しない状態）のライフスタイルを把握できるからです。

可能であれば、1カ月は記録したいところ。なぜかというと、体調などによって、食事や生活リズムが変わる時期があるかもしれないからです。特に女性は生理周期があるので、1カ月間継続して記録しましょう。

食事の記録は、食事記録アプリがおすすめ。食べたものだけでなく、カロリーやPFCバランス（たんぱく質・脂質・炭水化物の摂取比率）、六大栄養素まで数値化できるアプリが理想的です。

活動量で特に記録しやすいのは、歩行数。最近はスマートフォンやスマートウォッチを携帯するだけで、自動的に計測してくれるので、その数値をチェックしましょう。

生活リズムは、時間を軸に記録していきます。起床、朝食、昼食、間食、夕食、入浴、就寝の時間を記録することで、自身の生活リズムを把握できます。

体調の変化も記録しておくといいでしょう。その前の生活を振り返ることで、体調不良の原因を見つけることができます。

体調不良と同様に、体重が継続的に増えてきたと感じたら、それまでの生活を見直してみましょう。食生活、活動量、生活リズムの中で変化している部分があったら、その変化が体重増加の原因になっている可能性が高いといえます。

食生活で意識したい「PFCバランス」

体重が増えたタイミングで食事が変化していたら、以前の食生活に戻すことを意識しましょう。

1カ月分の記録ができていない場合は、自身の年齢や性別、体格に合う一般的なカロリーや栄養素を参考にしましょう。「摂取カロリーの目安」などの文言で検索すると見つかります。

食事面で特に重視してほしいのは、PFCバランスです。体重が増えている人の食生活を見てみると、カロリーがオーバーしている人は少ないのですが、脂質がオーバーしている人は多い傾向にあるからです。

理想的なPFCバランスは、年齢や性別、体格にかかわらず同じ割合といわれていて、「たんぱく質13〜20％」「脂質20〜30％」「炭水化物50〜65％」とされています。

「生活リズム」の変化も要チェック

活動量が減っているようであれば、歩行をはじめとする活動量を増やすことで、体重減少につなげられる可能性があります。

生活リズムが変化している場合は、変化した部分に注目する必要があります。

睡眠は体調に直結する部分で、体重増加の原因にもなります。睡眠が短くなっているようであれば、睡眠時間を確保できるように工夫しましょう。

就職や転職で出社する日が増えて、食事の時間がズレたという人もいるでしょう。昼食と夕食の間隔が開くと、太りやすくなります。

空腹時間が長くなると血糖値が下がり、そこにストレスがかかるとかえって食欲が乱れてしまうからです。空腹かつ食欲が乱れた状態で夕食をとると、食べすぎたり食後にデザートを食べたりしやすくなります。

仕事の関係で食事の時間を調整できない場合は、昼食と夕食の間に軽い間食を入れることで、夕食時の食欲の乱れを抑えることができます。

体重が増える原因は、人によって異なります。まずは日々の生活を記録し、体重の増減や体調の変化が起きないライフスタイルを把握するところから始めてみましょう。

計太（けいた）

ダイエットコーチ。パーソナルジム「ボクノジム」代表。ダイエット指導と姿勢改善に取り組み、日々情報を発信している。

構成＝有竹亮介