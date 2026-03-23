◆米大リーグオープン戦 アストロズ―カージナルス（２２日、米フロリダ州ウェストパームビーチ＝カクティ・パーク）

カージナルスのＪ・ウォーカー外野手（２３）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦のアストロズ戦で「ロボット審判」の恩恵を受けた“仕切り直し弾”を放った。

１点を追う３回先頭で迎えた第１打席。カウント２―２から右腕Ｃ・ハビエル投手の９２・１マイル（約１４８・２キロ）の外角直球を見逃すと、球審はストライクコールで見逃し三振となった。すかさず、右手でヘルメットをたたき、自動判定システムによるチャレンジを要求すると、結果はわずかにゾーンを外れており、ボールに。三振を回避すると、直後の真ん中高めの直球を完璧に捉え、中堅越えの同点ソロにして見せた。

米大リーグでは、今季からシーズン中にも「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）が導入。同システムでは投手、捕手、打者が投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、機械判定の要求が可能となる。各チームは毎試合２度の権利を持ち、成功すれば回数は減らない。昨春からキャンプやオープン戦などで試験的に導入されていた。