◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北−帝京長岡（２３日・甲子園）

３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）。初出場の帝京長岡との初戦を迎えた。ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会となる春１勝を目指す東北の三塁側アルプスには、テレビＣＭでおなじみの「夢グループ」の石田重廣社長（６７）の姿もあった。

同氏は昨夏から東北で理事を務める。プロ野球選手を目指して同校の野球部に入部した石田少年だったが、１年生の時に別の部員が起こした不祥事で対外試合禁止になったことを機に、夢を諦め自主退学の道を選んだという。だが「ずっと野球部は低迷していた。もう１回頑張ろう」。かつての母校の野球部を再建すべく、昨夏から非常勤の理事として、経営面などでバックアップしている。

背中に「ＩＳＨＩＤＡ」と書かれた東北のユニホームを着用した石田理事は、高校生と一緒に明るい表情で声援を送った。「初めて甲子園に来ました。こんなに幸せなことはない。甲子園に来たことはなかった」と感無量の様子。東北は６回を終え４―１と３点をリード。「こどもたちは全員成長した。勝つことの楽しみ、そして負けることの悔しさを理解して欲しい」とエールを送っていた。