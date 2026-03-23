「たくさん可愛がって」BTS・V、カムバック公演後にファンと交流！ライブ配信で感動の余韻を繋ぐ

BTSのVが、“完全体”でのカムバックを華やかに飾った。

Vは光化門（クァンファムン）でのカムバックステージを終えた直後にライブ配信を通じてファンと直接交流し、感動の余韻を繋いだ。

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BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、21日にソウル・光化門広場で開催された「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を通じて新曲新曲のステージを初披露した。2022年10月の「Yet To Come in BUSAN」以来、3年5か月ぶりの完全体ステージとなった。本公演はNetflixを通じて全世界に生中継され、世界中のファンの注目を集めた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）V

公演が終了した直後、Vは「Weverse LIVE」を開始した。彼は「ライブを始めた理由は、（アルバムが）リリースされたので、たくさん可愛がってほしいと思って。ぜひ期待していてください」と語った。続けてアルバムの紹介を行いながら、ファンとコミュニケーションをとった。

Vは入隊前、公演のために体力を最大限に引き上げると宣言していた。その言葉通り、約1時間にわたって繰り広げられたステージでは、激しいパフォーマンスと生歌を見事に両立させた。

Vは、圧巻のステージとオンラインでのリアルタイムな交流を組み合わせることで、ファンとの接点を広げた。カムバックステージから直後のライブ配信まで、ファンと共に過ごした一日の流れを完璧な形で締めくくった。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。