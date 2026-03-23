「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」より「S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス」が商品化決定
【S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス】 近日詳細公開予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス」の商品化を発表した。
本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」に登場する金色のギャバン「ギャバン・ルミナス」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。劇中のコンバットスーツが再現され、肩回りのアーマーや金色のカラーリングなども再現されている。
手にはギャバリオントリガーが握られている。商品の詳細は近日公開を予定している。
＼ギャバン・ルミナス、行きます！／- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 22, 2026
PROJETC R.E.D.『#超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』より
「S.H.Figuarts ギャバン・ルミナス」商品化決定！
詳細は近日公開予定です!!#t_shf #超ギャバン pic.twitter.com/etWb6N4Hxu
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