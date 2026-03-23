Yunthの生AZ美容液が登場♡敏感肌に寄り添う新”生”美容液

季節の変わり目や環境の変化でゆらぎがちな肌に、新しいアプローチを♡Yunthから誕生した「生AZ美容液」は、高濃度の生アゼライン酸を配合した注目の“生”美容液。個包装タイプでいつでもフレッシュに使えるのも魅力です。攻めと守りのケアを両立し、敏感に傾きやすい肌をやさしく整えてくれる、頼れる一本が登場しました♪

W肌管理成分で攻めと守りケア

「生AZ美容液」は、純度100％の生アゼライン酸⁴と5種のヒト型セラミド⁵を配合したW肌管理¹成分²が特徴。

高濃度³15％の生アゼライン酸が肌を引き締めながら整え、毛穴や肌荒れにアプローチ¹します。

さらにセラミド*⁵がうるおいを守り、乾燥によるゆらぎやすい肌をサポート。攻めのケアと守りのケアを同時に叶え、すこやかな肌コンディションへ導きます。

*1 肌を健やかに保つことで *2 アゼライン酸(保湿)、セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿) *3 当社比 *4 アゼライン酸(保湿) *5 セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP(保湿)

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高濃度15％×個包装のこだわり

不安定で扱いが難しい生アゼライン酸³を、Yunth独自処方で安定化し、角質層まで素早く浸透⁴。さらに個包装の密閉パウチにすることで、空気による劣化を防ぎ、毎回フレッシュな状態で使える仕様に。

また、グリセリン・パラベン・石油系界面活性剤フリーに加え、無香料・無着色のやさしい設計で、敏感肌にも配慮されています。肌状態が不安定なときにも安心して使えるのが嬉しいポイントです。

*1 当社比 *2 生アゼライン酸(保湿) *3 素早くケアすること *4 角質層まで

使いやすさと商品詳細

「生AZ美容液」は1g×28包入りで、価格は3,960円（税込）。化粧水のあとに1包分を手に取り、肌になじませるだけのシンプルケアで取り入れやすいのも魅力です。

2026年4月10日(金)より発売され、3月27日(金)からはロフトにて先行発売を予定。日々のスキンケアに取り入れやすく、持ち運びにも便利な設計で、外出先でも手軽にケアできます。

ゆらぎ肌のお守り美容液に♡

高濃度の生アゼライン酸とセラミドのWアプローチで、肌コンディションを整えるYunthの「生AZ美容液」。フレッシュな使い心地とやさしい処方で、ゆらぎやすい時期にも頼れる存在です♡

毎日のケアに取り入れて、安定した美しい肌を目指してみてはいかがでしょうか♪