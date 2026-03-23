【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄2文字を埋めてみよう！ ヒントは日本の歴史や冬の感覚
日常生活や歴史的な話題の中で使っている言葉の「共通パーツ」に注目して、ちょっとした脳のトレーニングを楽しんでみませんか？
今回は、日本の歴史に欠かせない職業の呼称から、体の感覚、さらには世界的に有名なメーカーの名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□らい
□□け
□□すん
ヒント：かつての日本で、身分の高い人に仕え、武力で生計を立てていた人といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さむらい（侍）
さむけ（寒気）
さむすん（サムスン）
日本が誇る歴史上の人物「侍（さむらい）」、冷えを感じる「寒気（さむけ）」、そしてグローバルな総合家電メーカー「サムスン（さむすん）」。歴史的なロマン、身体的な感覚、そして現代のテクノロジーと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さむ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な文脈で活躍しているのは、言葉のつながりを感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の歴史に欠かせない職業の呼称から、体の感覚、さらには世界的に有名なメーカーの名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□け
□□すん
ヒント：かつての日本で、身分の高い人に仕え、武力で生計を立てていた人といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：さむ正解は「さむ」でした。
▼解説
さむらい（侍）
さむけ（寒気）
さむすん（サムスン）
日本が誇る歴史上の人物「侍（さむらい）」、冷えを感じる「寒気（さむけ）」、そしてグローバルな総合家電メーカー「サムスン（さむすん）」。歴史的なロマン、身体的な感覚、そして現代のテクノロジーと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さむ」という共通の響きによって丁寧につながりました。一つの音がこれほどまでに多様な文脈で活躍しているのは、言葉のつながりを感じられて面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)