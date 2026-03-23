「嫁カワヨ」オリックス・山崎颯一郎、結婚報告！ 夫婦ショット公開「犬デカすぎて神」「末長くお幸せに」
オリックス・バファローズ所属の山崎颯一郎選手（※崎は「たつさき」）は3月23日、自身のInstagramを更新。結婚を報告し、幸せあふれる写真を公開しました。
【写真】妻との結婚報告ショット
コメントでは、「山崎くん、おめでとうございます たくさん頑張って投げないとですね！末長くお幸せに」「颯一郎おめでとう いつもめっちゃええ子やなぁと思って応援してたので母心で嬉しいわ」「嫁カワヨ」「奥様と二人三脚でのシーズンご活躍＆オリックス日本一を願っています！」「素敵なお知らせありがとう」と、祝福の声が多数寄せられました。
また2枚目の写真では愛犬を2人で抱く姿も披露し、「犬デカすぎて神」といった声も上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】妻との結婚報告ショット
「先日入籍しました」山崎選手は「ご報告です！私事ですが先日入籍しました。応援してくださるファンの皆さんへの感謝を忘れず、そして支えてくれる家族の為にも、結果で応えられるよう頑張ります！ 引き続き応援よろしくお願いします」つづり、3枚の写真を載せています。1枚目は夫婦で同チームのユニフォームを着て並ぶ姿です。
また2枚目の写真では愛犬を2人で抱く姿も披露し、「犬デカすぎて神」といった声も上がっています。
中継ぎとして活躍2025シーズンは28試合に登板し、2勝、1敗、4ホールドという成績を残した山崎選手。2026年シーズンの活躍も期待されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)