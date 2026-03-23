丸目ライトが可愛い最新型マーチ？

日産は2026年3月9日、オーストリア市場に向け、フル電動化した第6世代となるコンパクトカー新型「マイクラ」の販売開始を発表しました 。

かつて日本で「マーチ」として親しまれた名車が、最新の電動ハッチバックとして生まれ変わり、オーストリアの販売店へと順次導入されています。

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新型マイクラは、EV（電気自動車）専用の「AmpR Small」プラットフォームを採用し、低重心化を図りつつ、車両重量は1377kgから1481kgに抑えられています。

サイズ面では、全長3974mm×全幅1830mm×全高1499mmです。ホイールベースは2541mmを確保しており、後席の快適な居住空間にも配慮されています。トランク容量は326リットルですが、後席を40：60で倒すことで最大1106リットルまで拡張可能です。

外装デザインは、SUVテイストを取り入れた力強いスタンスとプレミアムな質感を両立。丸みを帯びたヘッドライトや柔らかなフォルムが特徴的です。

ボディカラーは、6色のモノトーンに加え、「ミステリーブラック」または「エレガントシルバー」のコントラストルーフを組み合わせた8色のツートーンカラーが豊富に用意されています。

また内装には、日本らしさを感じさせる富士山の輪郭をモチーフとしたデザインが取り入れられています。

パワートレインは「40kWh」と「52kWh」の2種類のバッテリーを設定。40kWhモデルは最高出力90kW（122馬力）・最大トルク225Nmを発揮し、航続距離は317km（WLTP）です。

一方、52kWhモデルは最高出力110kW（150馬力）、最大トルク245Nmを誇り、最大415km（WLTP）の航続距離を実現しています。

充電性能は80kWまたは100kWのDC急速充電に対応。さらに外部機器へ電力供給が可能なV2L（Vehicle-to-Load）機能を備え、将来的なV2G（Vehicle-to-Grid）にも対応する設計となっています。

グレードは「Engage」「Advance」「Evolve」の3種類を設定。エントリーグレードの「Engage」でも装備は充実しており、10.1インチのインフォテインメントディスプレイや7インチTFTメーター、ワイヤレスのApple CarPlay／Android Auto、スマートキー（i-Key）、LEDヘッドライトなどを標準装備します。

さらに、ヒートポンプ式エアコンやV2Lアダプターも標準で備わります。

安全装備も充実しており、自動緊急ブレーキや車線維持支援、ドライバーの疲労を検知するモニタリング機能などを標準装備。加えて、6つのエアバッグも全グレードに搭載されています。

中間グレードの「Advance」以上では、アクセル操作のみで加減速が可能なワンペダル機能（One-Pedal-Stop）が追加されるほか、Google MapsやGoogle AssistantといったGoogleサービスを内蔵します。

最上位の「Evolve」では、Harman／Kardonのプレミアムオーディオや運転支援システム「ProPILOT Assist」を搭載します。

オーストリアでの価格は、「Engage」（90kW）が2万7990ユーロ（約513万円 ※2026年3月中旬現在、以下同）から。「Advance」は3万590ユーロ（約560万円）および3万3390ユーロ（約612万円）、「Evolve」は3万4990ユーロ（約641万円です）。

なお、販売開始を記念し、早期購入者には最大4500ユーロ（約82万円）の割引や、冬用タイヤセットの無料提供といったキャンペーンを4月末まで実施しています。

これらの特典を適用した場合、ファイナンス利用時のエントリー価格は2万3490ユーロ（約430万円）まで引き下げられます。また、月額67ユーロ（約1万2000円）からのリースプランも用意されています。

欧州市場のBセグメントにおいて電動化を推し進める日産の意欲作。日本導入は未定ですが、今後の展開にも注目が集まりそうです。