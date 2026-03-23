「最も可能性が高い移籍先」イングランド古豪、日本代表MFを放出→新たな日本人ボランチの獲得に本腰か！「お買い得補強」
田中碧の苦境は、守田英正の新たなキャリアにつながるのか。
リーズのダニエル・ファルケ監督は、今シーズン途中から田中を起用していない。出場機会が限られていることで、夏の去就が取りざたされているのは周知のとおりだ。
『Football Insider』は３月21日、「ファルケ監督らは、（田中が）構想における重要な一員で変わらないと主張する。だが、今のところ、序列でアントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イーサン・アンパドゥを上回ることができていない」と報じた。
「リーズは夏に再びスカッドを強化し、１部での立場強化を目指す計画だ。タナカは放出候補となるかもしれない」
そして来季に向けた中盤強化の候補として、以前からうわさになっているのが、今季でスポルティングとの契約が満了する守田だ。Football Insiderは「昨年夏、リーズはプレミアリーグ昇格に向けて様々な選手を候補にあげた。注目したひとりがモリタだ」と伝えている。
「リーズはタナカの代表でのチームメイトをしっかりと注視していた。だが、要求が高額になるとみて、最終的には獲得に動かないことを選んだ。しかし、再び彼に関心を寄せており、ポルトガル紙『A Bola』によると、リーズは『最も可能性が高い移籍先』という。選手は今季終了後に契約満了でスポルティングを退団する見込みで、リーズはお買い得補強の機会に飛びつく準備をしている」
日本代表ボランチの移籍が実現するかは別に、リーズが中盤を強化した場合、現在の状況を考えれば、田中は厳しい立場に置かれると言わざるを得ない。Football Insiderは「新MF加入が見込まれ、中盤の競争がさらに激しくなるため、（田中の）状況は悪化するばかりだ」と続けた。
「彼が来季、定期的な出場機会を望むことは疑いないだろう。そしてリーズは今回築いた土台で続けていこうとしている。そうなった場合、彼はどこかに移籍するための道を見つけようとするだろう」
田中がリーズを去り、代わりに守田が加入するというシナリオもあり得るのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
リーズのダニエル・ファルケ監督は、今シーズン途中から田中を起用していない。出場機会が限られていることで、夏の去就が取りざたされているのは周知のとおりだ。
『Football Insider』は３月21日、「ファルケ監督らは、（田中が）構想における重要な一員で変わらないと主張する。だが、今のところ、序列でアントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イーサン・アンパドゥを上回ることができていない」と報じた。
そして来季に向けた中盤強化の候補として、以前からうわさになっているのが、今季でスポルティングとの契約が満了する守田だ。Football Insiderは「昨年夏、リーズはプレミアリーグ昇格に向けて様々な選手を候補にあげた。注目したひとりがモリタだ」と伝えている。
「リーズはタナカの代表でのチームメイトをしっかりと注視していた。だが、要求が高額になるとみて、最終的には獲得に動かないことを選んだ。しかし、再び彼に関心を寄せており、ポルトガル紙『A Bola』によると、リーズは『最も可能性が高い移籍先』という。選手は今季終了後に契約満了でスポルティングを退団する見込みで、リーズはお買い得補強の機会に飛びつく準備をしている」
日本代表ボランチの移籍が実現するかは別に、リーズが中盤を強化した場合、現在の状況を考えれば、田中は厳しい立場に置かれると言わざるを得ない。Football Insiderは「新MF加入が見込まれ、中盤の競争がさらに激しくなるため、（田中の）状況は悪化するばかりだ」と続けた。
「彼が来季、定期的な出場機会を望むことは疑いないだろう。そしてリーズは今回築いた土台で続けていこうとしている。そうなった場合、彼はどこかに移籍するための道を見つけようとするだろう」
田中がリーズを去り、代わりに守田が加入するというシナリオもあり得るのか。進展に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」