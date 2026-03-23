失点に関与してしまった旗手。（C）Getty Images

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　現地３月22日にスコットランドリーグ第31節で、前田大然と旗手怜央が所属する３位のセルティックは、７位のダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田と旗手は揃って先発した。

　首位のハーツを勝点５差で追うセルティックは、前半をスコアレスで終えると、後半に入って51分に先制点を献上し、66分にも被弾。その後も反撃を試みたが最後までゴールネットを揺らせず、０−２で敗れた。

　逆転優勝に向けて手痛い黒星を喫した一戦で、前田はフル出場。旗手は75分に途中交代。現地メディア『Glasgow WORLD』は採点記事で、左サイドで奮闘した前田に５点（10点満点）を与え、こう綴っている。
 
「得意のサイドのポジションに戻り、いつものように激しいプレスを見せたが、攻撃面では脅威になれなかった。得点機会もあまり与えられなかったが、少なくとも１点は返すべきだった」

　一方、旗手には６点を付与。「（ケレチ・）イヘアナチョへの素晴らしいパスで先制のチャンスを創出した」と好プレーに言及しつつ、「その後、ボールロストで相手の先制点を招いた」と指摘している。

　少なからず良いプレーはあったなかで、チームに勝点をもたらす働きはできなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】旗手のボールロストから、セルティックが失点

 