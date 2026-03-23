“めるる”こと生見愛瑠 （C）ORICON NewS inc.

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　日本テレビ系『ZIP！』（月〜金　前5：50）が23日までに公式Xを更新。この日スタジオに訪れたゲストを紹介。ファッションに注目が集まっている。

【写真】“めるる”生見愛瑠、透け感ファッション着こなすショット

　投稿「けさのZIP!は#道枝駿佑 さん #生見愛瑠 さんが生出演中」とゲストを紹介。「水卜アナと阿部亮平さんとZIP!ポーズ」「映画『#君が最後に遺した歌』は本日公開 皆さまぜひ劇場でご覧ください！」と呼びかけた。

　公開された写真は、スタジオで生見愛瑠と道枝駿佑、水卜麻美アナウンサーと金曜パーソナリティの阿部亮平が、並んでポーズを決めているショット。生見はミニスカートに透け感たっぷりなレースのロングスカートを合わせたコーデを披露していた。

　このショットに「素敵なお写真ありがとうございます！「顔のサイズどうなってんのーーーー」など、歓喜のコメントが寄せられた。