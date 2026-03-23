テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、７人完全体で活動を再開した世界的人気グループ「ＢＴＳ」が２１日に韓国ソウル・光化門広場一帯でフリーライブ「ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ― ＡＲＩＲＡＮＧ」を行ったことを報じた。

メンバーの兵役義務などでグループ活動を休止していたＢＴＳは２０２２年１０月１５日、韓国・釜山で開催されたフリーライブ以来、初めて７人がステージにそろった。

番組ではライブ会場はステージから約１キロにわたり、世界中からファンが集まったことを映像とともに紹介。また２０２２年に韓国・梨泰院でハロウィーンに集まった群衆が密集し、身動きがとれず転倒。雑踏事故により外国人含む１５９人が犠牲となった事件もあったことで、今回の公演に警察は約７０００人を動員し、行政は防犯カメラ映像のリアルアイム解析などで密集対策を行ったことを伝えた。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「これ（カムバック公演）やってるときにちょうど会食中だったんですよ。だから全然知らなかった」と発言。しかし「会食相手が音楽プロデューサーの方で、『ちょっとやってるから見る？』となってｉＰａｄで出してもらって見たんですけど、その時にはもうこのマーケティングの話、プロの話になっちゃった」と明かした。

また「これ無料（公演）だからね。で、やっぱＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）がやるんだーって思っていた」と笑った。