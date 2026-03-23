旬のあさり＆新玉ねぎで『豆乳みそチャウダー』まろやかヘルシー、疲労回復と腸活にも
あさりのうまみたっぷりのチャウダーを、まろやかでヘルシーな豆乳みそ仕立てに。新玉ねぎの甘みと豆乳のコクが合わさり、やさしい味わいに仕上がります。
あさりに含まれるタウリンもとれて、疲労回復にもぴったり。ほっと温まる、体にうれしい一杯です。
あさりと新玉ねぎの豆乳チャウダー
材料（2人分）
新玉ねぎ……1個（約250g）
あさり（殻つき・砂出ししたもの）……150g
ベーコン……2枚（約40g）
豆乳（成分無調整）……1カップ
みそ……大さじ1
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）玉ねぎとベーコンを切る
玉ねぎは4等分のくし形に切り、横に薄切りにする。ベーコンは幅1cmに切る。
（2）材料を煮て仕上げる
鍋を中火で熱し、ベーコン、玉ねぎの順に重ね入れ、ふたをして2分ほど蒸し焼きにする。あさりと水3/4カップを加え、煮立ったらふたをして3分ほど煮る。豆乳を加えて弱火で温め、煮立つ直前に火を止めてみそを溶き入れる。器に盛り、こしょうをふる。
繊維を断つように切った玉ねぎが、こくととろみを生み出します。みそを加えることで、ぐっと奥深い味わいに。ぜひ試してみてください。