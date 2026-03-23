佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

22日は広い範囲で雨が降りましたが、天気は回復に向かいます。23日昼ごろからは青空が広がり、日差しが戻るでしょう。傘の出番はありません。



「花粉情報」

各地で「多い」見込みです。ヒノキ花粉の飛散がピークに入りました。日差しがたっぷりで洗濯日和ではありますが、花粉症の方は室内に干すのが良いでしょう。



「気温の予想」

最高気温は福岡市や北九州市で19℃と、平年を上回るところが多いでしょう。久留米市や佐賀市では21℃まで上がる予想で、春本番の陽気となりそうです。



「この先の気温は？」

福岡市の最高気温は19℃前後で、平年を上回る気温が続くでしょう。ただ、水曜日は雨の一日で日差しが少なく、14℃くらいまでしか上がりません。昼間もひんやりと感じられそうです。



「なのか間予報」

火曜日は再び雲が広がります。水曜日は広い範囲で雨の一日となりそうです。金曜日から土曜日にかけても雨の見込みですが、こちらはまだ予想が不安定です。この先、変わる可能性がありますので、予定のある方は最新の情報を確認するようにしてください。