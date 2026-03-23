ＷＳＣＯＰＥは大幅続落、ＥＳＳ向け拡大も今期は３期連続最終赤字を計画

ダブル・スコープ<6619.T>は大幅続落している。前営業日１９日の取引終了後、２６年１月期の連結決算の発表にあわせて、今期の通期業績予想を開示した。売上高予想を６０億円（前期比６５．２％増）と大幅増収を見込む半面、最終損益予想を４４億円の赤字（前期は１２４億６５００万円の赤字）とした。３期連続の最終赤字見通しとなっており、嫌気した売りが出ている。主力のセパレータ事業はエネルギー貯蔵システム（ＥＳＳ）向けが世界的にデータセンターの設備投資が続くなかで急速に成長が見込まれるとし、ＥＳＳ向けは新規案件があって販売は電気自動車（ＥＶ）向けを上回る計画。一方、固定費を売上高で補えない状況が継続し、営業損益ベースで赤字を見込む。



なお、２６年１月期は売上高が３６億３０００万円（前の期比８８．３％減）、最終損益は１２４億６５００万円の赤字（前の期は３７億１３００万円の赤字）だった。主に米国顧客における在庫調整の影響で出荷が減少。連結子会社のＷ―ＳＣＯＰＥ ＫＯＲＥＡの減損損失、持ち分法適用会社のＷ―ＳＣＯＰＥ ＣＨＵＮＧＪＵ ＰＬＡＮＴに関する持ち分法による投資損失や一部株式の売却に伴う売却損の計上で最終赤字幅が拡大した。



出所：MINKABU PRESS