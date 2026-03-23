２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５０銭前後と１９日の午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安で推移している。



２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２３銭前後と前日に比べ１円５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢が一段と緊迫するなか、「有事のドル買い」で一時１５９円３９銭まで上伸した。



この日の東京市場でドル円相場は、朝方に１５９円００銭台に伸び悩む場面があった。三村淳財務官が為替相場について「いかなる時もあらゆる方面で対応する」と述べ、介入も辞さない構えを示したことが影響したようだ。とはいえ、質への逃避から基軸通貨であるドルに買いが入りやすく、午前９時５０分すぎには１５９円５０銭台に値を戻した。一方、「欧州中央銀行（ＥＣＢ）政策委員会メンバーのナーゲル・ドイツ連邦銀行総裁がブルームバーグのインタビューで「イラン戦争の影響で物価上昇圧力が一段と高まった場合、ＥＣＢが４月にも利上げを検討することが必要になる」との見解を示したことなどを手掛かりにユーロが買われている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５４４ドル前後と１９日の午後５時時点に比べて０．００９０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円１３銭前後と同１円８０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS